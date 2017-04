La Agencia de Desarrollo de Añatuya continua colaborando con los parajes de la zona

En el lapso de nueve días se llevaron a cabo dos reuniones con vecinos de Los Linares, Lote 48; Lote 58; Lote 59 y Lote 70, estos tres últimos Parajes pertenecen al Dpto. Ibarra, uno de los accesos es por la ruta 7, haciendo un recorrido por la misma de 25 Km. para luego bajar en dirección noreste y realizar un recorrido sobre camino de tierra de 30 Km. El objetivo de las mismas era formar una Asociación Civil de Fomento, para tales efectos asistieron en calidad de invitado el Jefe y Personal de la Agencia de Desarrollo Regional Añatuya que brindaron asesoramiento sobre la formación de las mismas y el acompañamiento para la gestión administrativa hasta obtener la Personería Jurídica, tal cual lo viene haciendo con otras Asociaciones ya formadas en el Dpto. Taboada.

Cabe destacar que estos Parajes están conformados por más de cien familias donde se nota la necesidad imperiosa de no solo lograr el sueño de una Vivienda Social, si no que existen muchísimos requerimientos que atender, que lamentablemente las Intendencias y las Comisiones Municipales cercanas a estos Parajes no atienden esos requerimientos, según lo expresan los propios vecinos.

Por eso se hace indispensable y en estas circunstancias apelamos a los buenos oficios de las autoridades de Personas Jurídicas, el otorgamiento urgente de la Personería Jurídica y de esta manera darles a estos vecinos la posibilidad de trabajar en forma mancomunada e ir alcanzando los objetivos que les permitan mejorar su calidad de vida.-

La Asociación está formada de la siguiente manera:

Presidente: María Teresa Geres

Secretaria: Mariana Yanina Ruiz

Tesorero: José Antonio Salas

VOCALES TITULARES

1º Vocal Titular: José Alberto Sosa

2º Vocal Titular: Daniela Romina Castillo

VOCALES SUPLENTES

1º Vocal Suplente: Marcelino Orellana

2º Vocal Suplente: Jaquelin Mariel Sequeira

REVISORES DE CUENTAS

1º Rev. Titular: Macarena Noemí Días

2º Rev. Titular: Daniel Emanuel Quirogas