Monitoreo de Incendios forestales en la Provincia

La Dirección General de Bosque y Fauna dependiente del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, está desarrollando el control y monitoreo de incendios y focos ígneos que se producen en el territorio provincial. Es por eso que informa y advierte que las actividades de quema deben estar debidamente autorizadas. Durante el mes de junio de 2017 se registraron más de 560 focos ígneos no naturales y sin autorización, de diversa magnitud y duración, los mismos se encuentran geo referenciados, para un control posterior de las actividades que se desarrollan en las propiedades. Este monitoreo se lleva a cabo gracias a la información obtenida mediante sensores de incendios activos VIIRS diarios, cuya fuente es la NASA/NOAA y procesados por la organización global forest watch. Las actividades de quema deben ser autorizadas por al Dirección General de Bosques y Fauna, autoridad de aplicación de la Ley Nac. N° 26.815 de “Presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional”. Recientemente, en el mes de mayo fueron ampliados sus alcances mediante Ley Nacional N° 27.353 incorporando el Artículo 22 bis: “En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de los mismos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente, elaborado conforme a la ley 26.331. Los bosques no productivos abarcados por la ley 13.273 serán asimismo alcanzados por la restricción precedente” Esto limita el desarrollo de proyectos rurales e inmobiliarios en las superficies de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios.