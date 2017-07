Varios productores mostraron su disconformidad con la gestión de Carlos Cejas a cargo de SAF

Según un medio provincial productores de Santos Lugares, manifestaron su descontento con la nueva gestión de Carlos Cejas, coordinador de la SAF en Santiago del Estero. En diálogo con Mesa de Redacción, programa que se emite por LV11, Guido Corvalán, presidente de la organización de pequeños productores de Santos Lugares, se refirió a la situación que atraviesan los trabajadores de la zona. “Desde que llegó, el año pasado, no recibimos aportes de la SAF, lo único que hizo fue despedir gente”, contó. “Es un funcionario que asume con la nueva gestión nacional, territorialmente le corresponde trabajar con nosotros, pero lamentablemente lo único que hizo fue vaciar el territorio, la mayoría de los técnicos que trabajaban en el lugar fueron despedidos y lo hizo en varios lugares del interior”, acotó. “Cuando él asume hemos tenido una reunión, y me dijo personalmente que ‘la SAF tiene un rumbo diferente, por empezar no vamos a trabajar la parte social’, y ahí me quedó claro que los pequeños productores quedaban fuera de su trabajo”, señaló Corvalán en otro tramo de la entrevista. Otra Denuncian que recibe Carlos Cejas es por adjudicarse un proyecto Los trabajadores afirman que el coordinador de la SAF nunca participó, sólo visitó la zona. Productores de la localidad de Santos Lugares, departamento Alberdi, manifestaron su malestar con el actual coordinador de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) en la Provincia, Carlos Cejas, ya que —afirman— éste se adjudicó un proyecto con el que la comunidad viene trabajando desde hace un tiempo y del que él (Cejas) nunca fue partícipe. “Venimos trabajando con el proyecto de una sala de extracción de miel, acompañados por el Ministerio de Ambiente de la Nación, y a nivel provincia por la Dirección de Bosques y el Ministerio de Agricultura. Hasta hace un tiempo teníamos el apoyo de la SAF, pero desde que llegó Cejas, el año pasado, ya no recibimos aporte de ellos, lo único que hizo fue despedir gente”, contó Guido Corvalán, presidente de la organización de pequeños productores. “Visitó la sala de extracción de miel, se sacó fotos y lo publicó, y no sólo lo hizo con la producción apícola, sino también con la caprina, se adjudica algo de lo que nunca fue parte”, agregó. “Cuando él asumió, pedí una reunión y me planteó que no venía a trabajar con los pequeños productores, que la SAF venía a hacer otro trabajo, dejando en claro que el sector indígena campesino no existía para ellos”, afirmó.