La mamá y hermanos de Marito Salto recibieron la Navidad junto a dos sacerdotes

Quimili, Dpto Moreno-. Gladys Ramos y sus pequeños hijos pasaron una Navidad especial. En primer lugar porque en su entorno hubo una silla vacia y la otra, porque los sacerdotes Martín Fernandez y José Vera, la invitaron a compartir la celebración de la santa misa y posteriormente una cena. Gladys es la mamá de Marito Salto, el niño a quien le quitaron la vida de manera violenta. El Padre Martín es el nuevo párroco de la Iglesia Santa Rosa de Lima de la ciudad de Quimili. El Padre José trabajó pastoralmente en la ciudad y ahora debe continuar su tarea evangelizadora en la ciudad de Campo Gallo. Gladys no solo recibió apoyo espiritual ante el difícil momento que le toca atravesar sino también una palabra de aliento. Luego del tradicional salu, Galdys se fundió en un abrazo interminable con sus hijos y los sacerdotes. Gladys no se cansa de repetir ante sus mas cercanos "A mi hijo lo veo en mis sueños, no puedo ver su rostro, pero sé que es él. No pido nada más que saber por qué le hicieron todo esto. Quiero saber la verdad".