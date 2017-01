Exclusivo: Lucas Alario le cumplió un sueño a un pibe santiagueño

Añatuya, General Taboada-. Lucas Alario no solo es un crack dentro de la cancha sino también afuera ya que posee un corazón solidario. Ayer le cumplió el sueño a un niño de 12 años de la ciudad de Bandera, departamento Gral Belgrano. Kevin sufre de distrofia de duchenne o mal de duchenne. Esto significa que que su sistema muscular se deteriora con el paso del tiempo. Kevin es un pibe conocido en la ciudad de Bandera. Proviene de un hogar muy humilde. El pequeño para poder movilizarse utiliza una silla de ruedas. Kevin tenia un sueño y era el de conocer personalmente a Lucas Alario, joven promesa que se crió en Cuatro Bocas(Belgrano) y ahora es uno de los máximos ídolos del Club Atlético River Plate. El sueño de Kevin se cumplió en la mañana de ayer cuando viajó desde Bandera hacia la ciudad de Tostado (Santa Fe) donde Alario tiene su casa y el resto de los familiares. El abrazo entre Kevin y Alario fue interminable. Losojos de Kevin brillaron a mas no poder. Alario no solo compartió una charla con el niño sino también le regaló una camiseta de River autografiada. Una vez mas Alario mostró su calidad humana y le "robó" varias sonrisas al pequeño Kevin que regresó a su casa completamente feliz