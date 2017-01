Cuidemos el lugar donde vivimos

La municipalidad de Añatuya pidió a los propietarios de terrenos baldíos, que conserven y cuiden de los mismos, por pastos altos, suciedad, basura etc. ya que atrae todo tipo de insectos y animales, también generan mal aspecto a la ciudad.

En todo el mundo se está tratando de concientizar a la gente sobre el cuidado del medio ambiente y esta también es una buena manera de cuidar el medio donde vivimos, reciclando la basura y llevándola a basurales o los lugares indicados para eso.

Se hace el pedido a los propietarios de terrenos baldíos que se encuentran en mal estado de conservación para que los pongan en condiciones, esto motiva el reiterado pedido de vecinos de los mismos que preocupados por el mal estado de estos terrenos baldíos acuden a la Municipalidad de Añatuya en busca de soluciones, a ellos se les explica constantemente que por tratarse de propiedades privadas no se puede entrar a esos predios y lo único que se puede hacer es por ejemplo a través de este medio, llamar a la cordura y hacer reflexionar (ojalá se logre esta misiva) a los propietarios de los mismos y lograr que se encarguen de limpiar y conservarlos en buen estado.

Por otro lado también se hace extensivo el pedido de vecinos que no tiren la basura en terrenos baldíos.