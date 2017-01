El Hermano Cristian no se olvida de Quimilí

Sur Santiagueño en Cochabamba Bolivia,entrevisto al Hermano Cristian quien vivió 20 años en la ciudad de Quimilí, ante nuestra requisitoria nos contó lo siguiente. "Me siento un Quimilense por adopción ya que llegue en el año 1991,estuve hasta 1999 y regrese en el año 2003 hasta el 2014, cuando era director de la escuela San Francisco de Asis de Chacra 53" "Actualmente Estoy en Bolivia, ciudad de Cochabamba desde el 15 de enero por una opción personal de estar cerca de los pobres y humildes en la misión Escolapia de educar a los niños y jóvenes más abandonados. Llegué aquí gracias al Padre General de los escolapios que abrió las puertas a que mi petición se hiciera realidad en Bolivia Exactamente estoy a 62 km de Cochabamba en el pueblo de Anzaldo.Este año se celebra allí mismo las bodas de plata de presencia escolapia. El primero que llegó fue el Primer. Francisco Gutiérrez Tenemos allí la parroquia a nuestro cargo y también la escuela primaria y secundaria con el internado de niños y jóvenes venidos de las comunidades más lejanas y así poder estudiar Les digo aquí que mi pueblo es Quimili, mi pueblo me adoptó como hijo suyo.Cómo no extrañar su gente y su cultura Aquí la vida es muy diferente desde las comidas hasta la forma de vestir especialmente las mujeres, como las cholitas de pollera y trenzas. Gracias a los escolapios los de Anzaldo tienen escuela.El recibimiento de la comunidad escolapia fue excelente. Soy uno más entre ellos. La cultura de los pueblos quechuas es muy fuerte y la defienden Ellos mantienen sus tradiciones ancestrales de la Pachamama y su lengua y comidas. El mensaje que doy a mi pueblo de Quimili es que no pierdan lo que más les caracteriza, Sus costumbres de bailes, cantos, su fe en Dios, sus tradiciones y sobre todo su lengua quichua Defiendan al más débil de los barrios, busquen la justicia y el esclarecimiento de Marito. No tengan miedo y encabecen las marchas de los jueves". Asi desde Bolivia ,el Hermano Cristian recordo a su pueblo.