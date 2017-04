Misteriosa desaparición de una mujer

Un hombre se mostró preocupado y angustiado ante la misteriosa desaparición de su madre. Se comunicó con Sur Santiagueño para solicitar información sobre su madre que estaría trabajando en nuestra provincia junto a otras personas.

Nos comentó que su madre se llama CARMEN MABEL VICH, 57 años, 1.60 de altura aproximadamente, tez blanca, cabellos castaño, ojos saltones; DNI N° 12.667.447 trabaja en la entrega de documentación y/o asesoramiento al publico en los operativos móviles de D.N.I. que se realizan en nuestra provincia

Según NICOLÁS SHIJO VICH, habría estado acompañado por un perro callejero que adoptó en sus días en la provincia santiagueña, el cuál fue motivo de una discrepancia con el grupo en la ciudad de Fernandez.

Nicolás afirmó "recién hoy me enteró que mi mamá, ante este inconveniente, se había retirado del grupo con rumbo desconocido hasta la fecha. A partir de eso, comenzó a realizar distintos llamados a distintas dependencias policiales y hospitales con resultados negativos sobre el paradero". Por último se expresó preocupado "El tema es que recién me informaron que se separó del grupo, sin comunicarme ni hablar con ella. No culpo a nadie. Quizás había gente que no sabia del problema que tiene. Ella tiene su domicilio en Sanchez de Loria 297 ciudad autónoma de Buenos Aires por si alguien pueda aportar datos o enviar un mensaje o llamar al ‪011 - 5754-9955‬. Lo único que espero, es poder hablar con ella para ir a buscarla si hace falta, mañana se vuelve el grupo a Buenos Aires y espero que podamos ubicarla antes. Muchas GRACIAS a todos los que puedan aportar datos".