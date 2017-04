Polémica: Bomberos desarmaron el arco de hierro colocado por la municipalidad en la avenida 25 de Mayo

En la avenida 25 de Mayo(s) la Municipalidad de Añatuya colocó hace mas de un mes unos arcos de hierro para evitar el ingreso y egreso a la ciudad de camiones de gran porte (foto, arriba). Esta estructura generó polémica porque a menos de 40 metros está el Cuartel de Bomberos de Añatuya. Su jefe, Sr. Néstor Campos, dijo que en varias oportunidades intentó comunicarse con las autoridades municpales para decirle que retiren esa estructura porque a la hora de salir a algun incendio o accidente, deben dar toda una vuelta por otro sector de la ciudad ya que sus móviles no pueden pasar. "Nunca me atendieron los llamados" dijo Campos.

Campos también agregó "estamos disconformes, nos quedan dos salidas, por avenida 25 de mayo y Senador Villar. Se va a morir alguien esperando nuestra llegada. Las ambulancias pasan muy ajustadas. Es un acto inhumano. Sino esta de acuerdo como conduzco, sancionemé, yo no tengo la culpa que por otro loco que conduce mal o se abusa con el peso del camión. Pongan un inspector en ese lugar. Cambie la legislación, para eso somos autonomos. las autoridades municipales no nos atienden, se las a buscado pero no atienden. Ellos no consultan a nadie y creen que todo lo que hacen esta bien. Por eso terminamos así. A mi pueblo le digo, no son animales, son personas. Las autoridades deben escuchar. Aprendan y tengan humildad".

Durante los primeros minutos de la jornada de hoy, los bomberos procedieron a desarmar la parte superior del arco de hierro (foto, abajo).