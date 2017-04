Bandera, levántate y reclama

Como en cualquier parte de este bendito país, la gente en Bandera trabaja, se preocupa por su bienestar, su meta es siempre progresa y vivir cada día un poco mejor, pero estos últimos tiempo la sensación es que nos sentamos a esperar a ver qué pasa.-

Son varios los motivos que nos lleva a pensar esto: DESDE EL JUEVES A LAS TRES DE LA TARDE QUE EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR NO EXISTE, estamos totalmente incomunicados, Movistar y Personal se borraron sin ninguna explicación.- Se imaginan Ustedes?? Personas con familiares viajando o enfermos que no puedan saber nada de ellos???, se imaginan a empresarios sin poder cerrar operaciones comerciales de mucho dinero??, a todos y en todos los ámbitos nos perjudica la falta de comunicación. Ni hablar de TELECOM y su famosa telefonía fija, hay familias e instituciones que hace mas de un año y medio que no tienen el servicio y siguen llegando las facturas, para colmo la siguen pagando, como el caso del Centro de Jubilados de Bandera que hace un año que pagan sus facturas y están incomunicados. REALMENTE UNA VIL ESTAFA.-

Y ESO NO ES TODOS.- Este último mes llegaron facturas de EDESE que son totalmente impagables, ya hay cortes y van a ver muchísimos más, en pueblos vecinos levantaros su voz y vinieron a verificar, PERO EN BANDERA, TODO BIEN, NOS ENOJAMOS EN VOZ BAJA, TODOS SOMOS CONCIENTE QUE LAS COSAS NO ESTAN BIEN, A QUIEN TENEMOS MIEDO DE RECLAMAR LO QUE ES ABSOLUTAMENTE JUSTO?

El pueblo no renuncia nunca a sus libertades sino bajo el engaño de una ilusión.-