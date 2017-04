Viernes Santo en MAILIN

Con un templo colmado de fieles de distintas comunidades religiosas del departamento Avellaneda y de otras provincias, se celebró con emoción el VIERNES SANTO en el Santuario de Nuestro SEÑOR de los Milagros de MAILÍN.

La celebración estuvo a cargo del Padre Rubén Lassaga, quien en su homilía se refirió en ayudar a los más necesitados, principalmente a aquellos que están pasando mal a causas de las inundaciones en la zona, solidarizándose con la familia de el vecino fallecido recientemente al no superar las pérdidas de sus pertenencias. Dentro de las peticiones, se pidió por la paz mundial; por la iglesia y por los gobernantes para que no nos MIENTAN, no nos ROBEN, y no sean HARAGANES.

La parte principal de acto litúrgico fue cuando se bajó a la Cruz Milagrosa, para que los presentes puedan adorarla. Fue un momento de profundo sentimiento donde se pudo observar las lágrimas en los rostros de las mujeres y hombre que llevaban sus manos a agradecer o realizar sus peticiones al CRISTO FORASTERO.

Todo lo recaudado en la limosna, será destinado a ayudar a las familias damnificadas por las inundaciones de la zona.

Luego de la bendición final, el rector del Santuario, entregó una réplica del Señor de Mailín, a devotos que lo solicitaron para entronizarla en la Capilla de la Divina Misericordiosa ubicada en el Paraje Vacajsnioj.