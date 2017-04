Sin celulares ni internet en todo el sudeste santiagueño

Desde el jueves al mediodía y por 24 horas, todo el sudeste santiagueño no contó con señal de telefonía móvil ni internet. Hasta este momento no hubo un comunicado oficial desde las empresas pero extraoficialmente se supo que hubo desperfectos entre Forres y Fernández con la fibra óptica. Ante esta problemática no solo los vecinos estuvieron incomunicados sino también cientos de comercios que no pudieron operar con las tarjetas de créditos, por ejemplo. En poco menos dos meses, es la segunda vez que sucede un hecho de estas características.