El panadero que habló con Cristina Kirchner es oriundo de Monte Quemado y vive en la capital santiagueña

Primicia- El santiagueño Gabriel Etcheverry (43) saltó a la fama al cantar una canción y dedicarselo nada mas y nada menos que a la ex presidenta Cristina Fernandez de Kichner. Gabriel está casado con Verónica, oriunda de Tintina. El matrimonio tiene cuatro hijos y actualmente vive en la capital santiagueña.

Gabriel Etcheverry entonó su propia versión de la canción de Marco Antonio Solís, "No hay nada más difícil que vivir sin tí" y se lo dedicó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Precisamente la ex mandataria se comunicó con Gabriel y le agradeció opr ese gesto. "Para Gabriel, que amasa facturas con amor y con fe, y para su familia, gracias de corazón" expresó Cristina. "Hemos llevado una vida digna los últimos doce años. No soy de subir muchas cosas a Facebook, pero ese día lo subí y se ha viralizado. Hay que acompañar a Cristina. No hay que abandonarla. Es la única que representa a los pobres. El vídeo no se trata de agredir a nadie, se trata de agradecer. A Cristina la amamos con toda el alma" expresó Gabriel.