El ministro de Salud, Luis Martínez insistió en la vacunación y los cuidados frente a la ola de frío

El ministro de Salud, Dr. Luis Martínez, insistió en que los grupos de riesgo se inmunicen contra la gripe con la vacuna que está disponible de forma gratuita en hospitales, UPAs, Ministerio de Salud y en estos días, en la Feria Artesanal de la ciudad Capital durante la tarde. También recordó los cuidados a tener en cuenta para prevenir las enfermedades respiratorias, sobre todo frente a las bajas temperaturas. En una recorrida por los diferentes hospitales para monitorear la situación de la atención, el ministro Martínez dijo que “si bien hay una gran demanda, la situación de las enfermedades respiratorias es la esperable para esta época de muy bajas temperaturas y se está trabajando con todos los insumos necesarios” y exhortó a las familias “a vacunar a los bebés de entre 6 y 24 meses contra la gripe, y a las personas con enfermedades crónicas, que son los grupos más vulnerables a las complicaciones de la gripe y todavía hay un porcentaje que resta vacunarse”. Según los datos del Programa Provincial de Inmunizaciones se colocaron hasta la fecha 86.666 dosis de la vacuna antigripal. Ya se vacunó el 90% de las embarazadas; el 100% de los adultos mayores; el 93% del personal de salud, el 100 % del personal esencial; el 48% de las personas con enfermedad crónicas y el 50 % de los niños y niñas de 6 a 24 meses. Si bien con la vacuna no se puede interrumpir la circulación de los virus gripales, lo que se busca es evitar cuadros graves y complicaciones de la gripe en los grupos de riesgo. En este sentido, Martínez recordó que “todavía es tiempo de vacunarse, y hay que hacerlo rápido ya que se logra inmunidad pasados los 10 días de colocada la vacuna”. Los síntomas gripales suelen aparecer a las 48 horas de efectuado el contagio y la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en niños pequeños, personas de edad y personas aquejadas de otras afecciones médicas crónicas, la infección puede conllevar graves complicaciones, provocar neumonía e incluso causar la muerte. Entre los síntomas figuran fiebre mayor a 38º C, tos, congestión nasal, dolor de garganta, de cabeza y muscular y malestar generalizado. En los niños pueden presentarse también problemas para respirar, vómitos o diarrea, e irritabilidad o somnolencia. Ante estos síntomas, es necesario consultar al centro de salud más cercano para recibir atención médica. ¿Cómo se puede prevenir? Para prevenir enfermedades respiratorias tales como la gripe, la bronquiolitis, la bronquitis y la neumonía: • Tener las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación al día: Gripe: se tienen que aplicar, una vez al año, dos dosis a los niños entre 6 y 24 meses; y una dosis los adultos mayores de 65 años, embarazadas, mujeres puérperas hasta el egreso de la maternidad (si no se vacunaron durante el embarazo), personas con factores de riesgo y personal de salud. Neumococo: deben recibir la vacuna los bebés a los 2, 4 y 12 meses de vida. Los que no completen ese esquema de tres vacunaciones, deben hacerlo antes de los 5 años. También deben recibirla los niños y adultos con factores de riesgo y adultos mayores de 65 años (esquema secuencial de dos vacunas). Tos convulsa: se previene esta enfermedad aplicando el esquema adecuado en cada etapa de la vida. • Lavarse las manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño o cambiar pañales. • Sostener la lactancia materna, al menos hasta que el bebé cumpla los 6 meses y ofrecerle el pecho con más frecuencia en caso de que se enferme. • Ventilar todos los ambientes a diario. • No fumar y mantener los ambientes libres de humo. • No automedicarse. El consumo de remedios sin receta puede producir intoxicación y ocultar los síntomas de la enfermedad, dificultando un diagnóstico correcto y empeorando el cuadro clínico. • Mantener reposo en la casa mientras continúe los síntomas. • Cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo para evitar contagiar a otros. Para prevenirlas en bebés y niños: • Lavarse las manos antes y después de atenderlos y también lavarles las manos a los niños. •Darle todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional y llevarlos periódicamente al control médico. • Acostarlos boca arriba siempre. • Darle la teta al bebé al menos hasta los 6 meses e incrementar la lactancia materna en caso de que el bebé se enferme y tenga pérdida de apetito. • No usar repelentes en menores de 2 años. • Brindarles el abrigo necesario: . Evitar el abrigo excesivo y el uso de frazadas o mantas que lo puedan sofocar. . No darles medicamentos sin receta, ni remedios caseros o tés de ningún tipo. Además, para evitar las intoxicaciones por monóxido de carbono es importante dejar siempre una ventilación en todos los ambientes. Un bebé necesita atención cuando respira rápido y con silbidos o ronquidos; se le hunde el pecho al respirar; presenta decaimiento y rechaza el alimento; tiene alta temperatura corporal (+ de 38ºC). El riesgo es mayor si tiene menos de 3 meses, tiene bajo peso o es prematuro.