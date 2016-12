Atletas santiagueños que participaron de los Juegos Evita fueron recibidos por la Gobernadora

La Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora recibió en el salón de acuerdos de casa gobierno a la delegación de 80 atletas santiagueños que participaron de los Juegos Nacionales Evita en la ciudad de Mar del Plata representando a la Provincia de Santiago del Estero el pasado mes de octubre.

Durante el encuentro, la Dra. Claudia de Zamora le hizo entrega de unas medallas recordatorias a cada uno de los atletas que representaron a la provincia en los Juegos Nacionales, y a la vez, también fue felicitando a los mismos y sacándose una foto que quedará en el recuerdo de todos los presentes.

La delegación estuvo encabezada por el subsecretario de Deportes de la Provincia, Prof. Carlos Dapello quien acompaño a los atletas en su encuentro con la Gobernadora. Tanto niños, jóvenes y adultos mayores que participaron de los juegos nacionales saludaron a la Mandataria y compartieron un grato momento durante horas del mediodía.

Palabras de la Gobernadora

Al salir al salón de acuerdo, la Gobernadora expresó unas breves palabras de bienvenida y agradecimiento expresando “desde el año 2005 a esta parte, desde que estaba el ex Gobernador Zamora, tenemos en la gestión como política de estado al deporte. Acompañamos a todas las disciplinas deportivas –siguió- organizaciones barriales, los clubes, las asociaciones deportivas o a las personas individuales que muchas veces se acercan a pedir ayuda y acompañamiento. Acompañamos y decimos el estado aquí está presente junto a ustedes”, subrayó la primera mandataria.

Remarcó, “estamos convencidos que el deporte, y más en los tiempos que corren, sobre todo para nuestra juventud los aleja de tantos vicios, de tantos males que están al alcance de las manos de los chicos. Entonces tiene su objetivo tan noble que es brindar una mejor calidad de vida y una vida saludable, en los jóvenes y en los niños”.

“Y en los adultos mayores –continuó la Gobernadora- los mantiene activos, los mantiene entusiasmados para tener también una mejor calidad de vida. Este es nuestro accionar y va a seguir siéndolo”.

Luego, la Dra. Claudia de Zamora manifestó que “unos días atrás, en el polideportivo provincial inauguramos el hermosos natatorio olímpico, un ejemplo para el país, y estamos muy orgullosos por ello. Y con cada obra que hacemos y finalizamos ya estamos pensando en otra más y siempre para nuestra juventud y creando esa verdadera inclusión social”. “Felicitaciones a todos”, cerró la Gobernadora de la Provincia, y agregó, “estoy muy contenta, y adelante campeones santiagueños”, enfatizó.

Luego saludó uno por uno a los deportistas y entrenadores y compartió algunas palabras con los jóvenes sus entrenadores oriundos de diferentes localidades de la Provincia. La Gobernadora recibió obsequios muy especiales y representativos por parte de los mismos a manera de agradecimiento por el apoyo y el acompañamiento recibido para poder participar de los juegos nacionales.

Diego Ledesma, en nombre de los chicos que integran el área de discapacidad que participaron con grandes logros en los juegos nacionales Evita, expresó ante la primera mandataria “esto se ve coronado en una instancia final en Mar del Plata, pero que está acompañado de un buen transporte, una excelente ubicación dentro de la ciudad, una comida adecuada para los deportistas, que es lo que necesita una persona con discapacidad para incluirse de la mejor manera en el mundo y a la comunidad y poder desarrollar el potencial que los hace que se inserten en el deporte de una manera tan merecida”, destacó.

Y destacó además, “la actitud de los chicos, de los docentes, de la delegación de discapacidad que lo hace pensando en que está representado a su provincia de la mejor manera”. Finalmente Ledesma acotó, “esperemos que nuestro Gobierno nos siga acompañando y colaborando de la misma manera. Estamos muy agradecidos”, dijo.

Agradecimientos

Carlos Juárez, entrenador del equipo de futbol femenino sub 14 de El Arenal, departamento Jiménez, que logró el sub campeonato, dijo “hemos podido expresarle y agradecerle personalmente a la Gobernadora el tema de que nos permite participar, no solamente a nivel provincial sino también a nivel nacional”.

“Es un sueño venir y estar con la máxima autoridad de la provincia viniendo de un pueblo tan lejano de la capital como lo es El Arenal, la verdad que es un sueño” concluyó.

Por otro lado, una de las jugadoras del equipo de fútbol femenino, Melina Llanos contó su experiencia vivida, “luchamos para poder viajar y por suerte pudimos hacerlo”, destacó luego. “Estoy muy alegre, y gracias a la Gobernadora por todo lo que nos dio”, cerró la joven oriunda de El Arenal, departamento Jiménez.

Asimismo, Dora Carranza, integrante del equipo campeón de ajedrez de más de 60 años expresó, “este año hemos logrado ser campeones nacionales y es una alegría inmensa por todo el esfuerzo”.

Sobre el encuentro con la Gobernadora dijo, “estoy muy contenta por la medalla que nos entregó la Gobernadora, por recibirnos y por tantos agasajos que nos han hecho. Estamos muy agradecidas a la Dra. Claudia de Zamora por permitirnos participar de los juegos”, finalizó.

Por último, uno de los jóvenes que representó a la Provincia en atletismo como Hugo Cabeza oriundo de la ciudad de Beltrán manifestó la experiencia que le tocó vivir en estos juegos, “fue una experiencia única, muy linda. Ya participe el año pasado y me tocó ser campeón y este año otra vez”, contó. “Le agradezco mucho a la Señora Gobernadora por permitirme participar de estos juegos” recalcó el joven Hugo Cabeza.