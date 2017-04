Otro triunfo de Union y Juventud de Bandera en la Liga Ceresina de Futbol

En una tarde para recordar, el equipo de Unión y Juventud en reserva venció a su par de ferro Dho de San Cristobal por 3 a 1 con goles de Manuel Petrelli, German Villalba y Sebastian Palavecino y consigue de esta manero los tres primeros puntos en la Liga Ceresina.-

En primera División el equipo dirigido por Henrry Sarnago fur indiscutido ganador por 3 a 0 con goles de Luciano Galeano, Jorge Vera y Mariano Cabrera quien cerro el partido con un verdadero golazo.-

De esta manera el equipo de primera mantiene su invicto y se posiciona en los primeros lugares del torneo que organiza la Liga Ceresina de Fútbol.-

Liga Regional Ceresina -Posiciones-

PRIMERA DIVISIÓN

------------------------------------------------

Unión Arrufó .................. 9

Atlético Tostado ………...9

Unión y Juventud (B) ..... 7

Libertad (VT) ..................7

Unión San Guillermo .......6

Central …………………...4

San Lorenzo (T) .............4

Atlético Ceres .................3

Sportivo (VM) …………... 3

Ferro Dho ....................... -

Unión Hersilia .................. -

Atlético Selva .................. -

San Lorenzo (A) ...............-

----------------------------------------------

Goleadores: Pedrotti (UDA) 4, Arán (UDA), Borgnino (CACU),Mariano Cabrera (U y J), Sampietro (LVT) 3;Baudino (FD),Alejandro Álvarez (AS), Cocchio (USG), Aléxis González (UDA), Lisandro Leiva (UDA) 2, Barrios (CACU), Gustavo Bodello (CACU), Cena (SLT), Federico Fuente (USG), Lisandro Leiva (UDA), Niello (AT), Molina (AT), Jorge Morero (UH),Maximiliano Paredes (UDA), Juan Quinteros (USG), Claudio Rosso (SLT) 1.

Próxima Fecha: Libertad (VT) vs Central, Atlético Ceres vs Unión Arrufó, Atlético Selva vs Unión y Juventud (B), San Lorenzo (A) vs Unión Hersilia, Unión San Guillermo vs San Lorenzo (T) y Ferro Dho (SC) vs Sportivo (VM). Libre: Atlético Tostado