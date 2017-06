Juegos deportivos provinciales en Selva

El pasado 22 de junio se realizó en la localidad de Selva los JUDEPRO (Juegos Deportivos Provinciales) a nivel regional. El Intendente de la ciudad, Sr. Oscar Ángel Don, junto al Director de Deporte, dieron la bienvenida a los más de 250 jóvenes de las ciudades de Pinto, Malbrán y Selva, esta última con más de 80 jóvenes competidores que participaron en distintas disciplinas. Se clasificaron de esta manera para participar de la segunda etapa de los JUDEPRO a nivel departamental a realizarse en la ciudad de Selva en las distintas especialidades: Tenis de mesa Vóley femenino Sub 15 y Sub 14 escolar Vóley femenino U 17 Futbol masculino Sub 14 Básquet masculino Sub 16 Por la destacada actuación de los deportistas, el Intendente Sr. Oscar Ángel Don, felicitó y agradeció a los participantes, a los profesores, y a las 2 instituciones sociales y deportivas que acompañaron las distintas disciplinas por el apoyo incondicional recibido.