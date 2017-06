Destacada actuación de los deportistas de Bandera en los JUDEPRO

Ayer se realizó en la Ciudad de Añatuya la instancia regional (Región 9)de los Juegos Deportivos provinciales (Judepro) 2017, en la cual jóvenes de Bandera compitieron en diferentes disciplinas con pares de departamentos vecinos.

Agradecemos y felicitamos a cada uno de los deportistas profesores y delegados que representaron el deporte de nuestra ciudad.

Y acompañamos a quienes pasaron a la etapa interegional, camino a los juegos Evita 2017: Voley femenino sub 15, Voley masculino sub 15, Voley femenino sub 17, Basquet 3 X 3 masculino sub 14, Basquet 5 x 5 masculino sub 17, atletismo carrera 80 mtrs femenino y lanzamiento de bala femenino.