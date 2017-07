Lo que dejo la ultima jornada del WTCC en Termas

El piloto francés Yann Ehrlacher (Vesta) y el húngaro Norbert Michelisz consiguieron sendas victorias en la sexta fecha del Campeonto del WTCC que se corrió en el Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo.

Por su parte en el Turismo Nacional, los ganadores fueron Fabian Yannuantoni en la Clase 3 y Tomas Bergallo en la Clase 2.

En la última jornada estuvo presente en el circuito el senador nacional Dr. Gerardo Zamora junto al subsecretario de Turismo de la provincia, Ricardo Sosa, el intendente de Termas, Arq. Miguel Mukdise, Claudio Masseti, coordinador del Consejo Federal de Turismo; François Ribeiro director de Eurosport Motorsport y promotor del WTCC en todo el mundo y directivos del A.C.A y WTCC.

No solamente los pilotos fueron protagonistas durante este fin de semana en Termas de Río Hondo, sino también el público proveniente de distintas partes del país y del mundo que le pusieron un marco colorido al circuito internacional.

María Gracias Zabaleta, oriunda de Córdoba dijo: “no es la primera vez que vengo a Termas y siempre me llevo un buen recuerdo, tanto por lo que pasa acá en la pista, como así también por las muchas otras atracciones que nos brinda esta bella ciudad. Siempre es una muy buena opción venir, ya podría decirse que es una costumbre. Hasta podría decirse que no queremos perder nuestras raíces, es muy fuerte la cultura que se vive en este mes, es justamente por eso que nos divertimos mi familia y yo cada vez que venimos”

Por otro lado, Exequiel Nues, expresó: “somos fanáticos del automovilismo, tratamos siempre de estar presentes, hacemos el esfuerzo y hoy nos encontramos con un marco espectacular, superó nuestras expectativas”, dijo.