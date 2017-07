El Club Deportivo Averías festeja su 85° aniversario

Con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario del Club Deportivo Averías, el presidente de la institución deportiva Pedro Mialich y la comisión directiva están organizando los festejos para el sábado 22 y domingo 23 de Julio. El Club Deportivo Averías cumple 85 años el día 22 de Julio.

Dentro del marco de los festejos de la institución el sábado 22 se realizara el 2do torneo infantil de futbol a partir de las 11 hs, luego una misa en acción de gracias, luego por la tarde a partir de las 18 hs se hará una cena con todos los que deseen compartir los festejos del club.

El domingo 23 a partir de las 11 hs se realizara un cuadrangular de futbol, a las 13 hs acto homenaje e inicio del Gran Campeonato de Futbol denominado "Juan Mateo Mialich " (ex miembro de la comisión directiva y ex socio). Por la noche llegan al escenario Los Zorzales, Alerta Roja y de forma exclusiva desde Bs. As. con tan solo 17 años la princesita del chámame Dalila Guzmán.

La comisión directiva invita a toda la comunidad a participar de este nuevo aniversario.