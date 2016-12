Presentan el Festival Nacional de la Chacarera

En el salón auditorio de Casa de Gobierno se llevó a cabo la presentación de la 46ª edición del festival nacional de la Chacarera 2017, a realizarse el próximo 6 y 7 de enero en Old Lions. Estuvieron el subsecretario de Turismo de la Provincia, Ricardo Sosa, el Arq. Rodolfo Legname del área de Cultura de la Municipalidad de la Capital y Jorge Luis Carabajal miembro de la comisión organizadora del festival. Además también estuvieron varios artistas santiagueños que participaran del festival.

Al comenzar la presentación, Ricardo Sosa destacó, “desde el gobierno de la provincia vamos a seguir apostando por el fortalecimiento, no solamente de estos eventos culturales, sino también porque son productos turísticos, ya que captan una gran cantidad de turistas”, dijo Sosa.

“Para este año también tenemos una gran expectativa –contó- porque el festival representa y muestra lo que nosotros somos, la chacarera y los artistas de Santiago del Estero”.

Concluyó luego el titular de Turismo de la Provincia, “hemos hecho promociones en diferentes provincias para que la gente pueda sentirse estimulada a participar y con el acompañamiento vamos a continuar sosteniendo este evento que nació hace más de cuarenta años”.

Por su parte, Rodolfo Legname subrayó que “este festival es el más santiagueños de todos. Es un esfuerzo largo de todos–añadió- del gobierno de la provincia, del gobierno municipal, de los artistas y de los santiagueños”.

“Es un lugar donde nos encontramos y donde volvemos a decir somos santiagueños y somos los más santiagueños del mundo”, recalcó el Arq. Legname.

Finalmente, Jorge Luis Carabajal, como miembro de la organización del evento, enumeró la presencia de los artistas que estarán el 6 y 7 de enero en Old Lions, “Claudio Acosta, Lucho Hoyos (representante de la cultura Tucumana), la Greda, Peteco Carabajal, Néstor Garnica, Horacio Banegas, Orellana-Lucca, Juan Saavedra, Roxana Carabajal, la Sacha Guitarra, Pochi Chavez”.

Por último, Jorge Carabajal agradeció el apoyo del Gobierno, “le agradecemos a la Gobernadora por todo el apoyo y el acompañamiento para poder llevar adelante este festival” manifestó.