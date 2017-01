Al ritmo de nuestro folclore, Santiago se prepara para el “Festival de la Chacarera”

Ante un gran marco de expectativa, la 46° edición del Festival Nacional de la Chacarera se prepara para llevar al público lo mejor de la música de Santiago del Estero y sus músicos, con una atractiva cartelera conformada íntegramente con artistas locales, a desarrollarse entre este viernes 6 y sábado 7, en el Club Old Lions.

A manera de regalo de Reyes Magos, desde la producción del festival se anunció la venta de entradas populares a un costo $50, para todos aquellos que ingresen a las instalaciones del club antes de las 22.

Por otra parte, se invitó al público a participar de las clases de danzas gratuitas, que se brindarán a partir de las 21.30 y estará a cargo de los profesores Miguel Serrano y Adela Vignau de Saavedra.

Asimismo y a pesar de la inestabilidad del clima, el productor general del evento cultural, Jorge Luis Carabajal, confirmó la realización del “Festival de la Chacarera”. “Esperemos que el clima nos acompañe, de todos modos no lo vamos a suspender, a no ser que haya tormentas muy fuertes; debido a que muchos de los artistas ya tienen compromisos para este fin de semana y los venideros, por lo cual se tornaría muy difícil posponerlo”, indicó en tal sentido.

Finalmente, Carabajal convocó “a todos los santiagueños y turistas que se llegaron a la provincia para participar del festival y concurrir desde temprano, de manera que puedan aprovechar la oportunidad de aprender a bailar y disfrutar de la música de nuestros artistas”.