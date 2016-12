Se entregaron 51 micro emprendimientos

Los mismos benefician a familias de la Capital, Banda y el interior de la provincia. La Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora entregó 51 micro emprendimientos a familias del interior, La Banda y Capital de Santiago del Estero. El acto se enmarco en el Plan Provincial Santiago productivo.

En este sentido, vale aclarar que este importante plan que se desarrolla en Santiago del Estero viene a promover la inclusión social de las personas a través de la generación de puestos de trabajo en el ámbito de la actividad privada, mediante el fortalecimiento de micro emprendimientos existentes o a crearse.

La entrega se llevó a cabo en el salón de acuerdos de casa de gobierno, en donde la Primera Mandataria provincial estuvo acompañada por el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, el subsecretario de Desarrollo Social, CPN. Cristian Mansilla y demás personal correspondiente a dicho programa.

En la oportunidad, los 51 ciudadanos que fueron beneficiados con el micro emprendimiento corresponden a distintas ciudades y localidades de la provincia, entre las que se encuentran: La Banda; Capital; Selva; Villa Jiménez; Los Juríes; Tunas Punco; Monte Quemado; Robles; Nueva Francia; Colonia El Simbolar y Vichi Tocoj, departamento Atamsiqui.

Al momento de entregar a cada beneficiario su correspondiente ayuda, la Dra. Claudia de Zamora se fue interiorizando del micro emprendimiento al que será destinada la ayuda, al mismo tiempo que también fue recibiendo muchísimas muestras de afecto y agradecimiento por cada uno de los ciudadanos que recibían su ayuda.

Los 51 ciudadanos fueron los siguientes: Karina Acuña del rubro textil de la Ciudad de la Banda; María Alanis del rubro textil de la Capital; Alicia Albani del rubro textil de la ciudad de Selva, departamento Rivadavia; Silvia Ayuch del rubro textil de la Capital; Ángela Beltrán del rubro textil de la Banda; Vanesa Calderón del rubro elaboración de comidas de Capital; Iliana Carneiro del rubro peluquería de Selva, departamento Rivadavia; Cristian Cisneros del rubro herrería de la Capital; Andrea Contreras del rubro repostería de Villa Jiménez departamento Rio Hondo; Cristina Coronel del rubro repostería de la ciudad Capital; Walter Cruz del rubro carpintería de la Capital; Karina Díaz del rubro peluquería de Silípica; Silvia Díaz de Capital; Gabriel Etcheverry del rubro panificados de Capital; Franco Gallardo del rubro carpintería de La Banda; Carla Godoy del rubro textil de la Capital; Enzo Goitea del rubro carpintería de Tunas Punco, departamento Capital; María Gómez del rubro tapicería de la Capital; Yudit Gómez del rubro rotisería de la Capital; Fernando Cuevas Guevara del rubro herrería de la Capital; María Gutiérrez del rubro textil de la Capital; Jorge Ledesma de fabricación de masetas de La Banda; Daniel Marozzi del rubro jardinería Selva, departamento Rivadavia; Andrea Medina del rubro tejido en telar de Totora, departamento Loreto; Alcides Mendoza del rubro albañilería de Los Juries, departamento General Taboada; Ramón Morán del rubro repostería de la Capital; Carlos Nieves del rubro diseño gráfico de Monte Quemado, departamento Copo; Gladis Ovejero del rubro rotisería de Robles; Blanca Paz de capital; Ana Peralta del rubro marroquinería de Monte Quemado, departamento Copo; Roger Peralta del rubro fabricación de masetas de la ciudad capital; Carlos Pérez del rubro albañilería de la Capital; Gustavo Pérez del rubro carpintería – lustrador de la ciudad Capital; Lidia Ríos del rubro textil de la Capital; Jaime Rodríguez del rubro panificados de la Capital; Yohana Gómez Román del rubro peluquería de Los Juries; Lucas Ruiz del rubro armado de equipo de audio de la ciudad Capital; César Santillán del rubro refrigeración de la ciudad Capital; Lidio Sosa del rubro albañilería de La Banda; Aldana Suárez del rubro peluquería de la Capital; Luis Suárez del rubro restauración de muebles y tapicería de la Capital y Luis Fabían Torres del rubro elaboración de comidas de la ciudad de La Banda.

También recibieron: Dominga Villalba del rubro telera de Vichi Tocoj departamento Atamisqui; Daiana Contreras del rubro textil de Los Juries, departamento Taboada; Ángela Leonardi del rubro textil de la ciudad Capital; Adela Moreno del rubro textil de Alberdi; Andrea Paz del rubro textil de la ciudad Capital; María Navarro del rubro pastelería de la Capital; Alicia Amado del rubro creaciones margarita de la Capital; Ángela Bustos del rubro elaboración de carbón vegetal de Nueva Francia, departamento Silípica y María Sánchez del rubro elaboración de comidas de Colonia El Simbolar.

Agradecimientos

Vanesa Calderón de la ciudad Capital, beneficiada para solventar su rubro de elaboración de comida manifestó, “estoy muy contenta y agradecida”.

“Le agradezco a la Gobernadora por esta ayuda”.

Luego, Mario Goitea, de Tunas Punco departamento Capital expresó su agradecimiento, “gracias a la Gobernadora por esta oportunidad que nos da para trabajar mejor en el tema de la carpintería. Muchas gracias de corazón”.

En tanto que Daniel Marozzi, oriundo de la ciudad de Selva departamento Rivadavia dijo “tengo hace muchos años mi emprendimiento de jardinería y con este subsidio voy a poder comprar las herramientas que me faltan. Me viene muy bien” y agregó “agradezco a la Gobernadora, que siempre está ayudando constantemente a todos los ciudadanos”.

Por su parte, Lidio Sosa, albañil de la ciudad de la Banda dijo, “estoy muy agradecido a la Gobernadora por tenerme en cuenta. Gracias por esta ayuda. Ojalá que la Señora Gobernadora siga ayudando a mucha gente así como nos está ayudando ahora a nosotros”, enfatizó el vecino bandeño.

Gabriel Etcheverry de la Capital, expresó, “con nuestra familia estamos muy agradecidos a la Gobernadora porque es una fuente de trabajo para nosotros. Queremos seguir mejorando y gracias a la Gobernadora que nos da está posibilidad, vamos a poder comprar herramientas, insumos para que siga creciendo nuestra economía familiar”, remarcó.

Finalmente, Gabriel dijo “gracias, porque sinceramente no todo el mundo tiene esta oportunidad, ni todas las Provincias. En Santiago del Estero tenemos una muy buen gestión”, resaltó.