Primicia: Una añatuyense consiguió que la Iglesia "declare nulo el vinculo anterior" y volvió a casarse

Añatuya, Gral Taboada-. Se conoció la primera sentencia de la Iglesia Católica en la provincia en donde declara nulo el vínculo anterior entre una mujer con su ex esposo y le da la posibilidad, a ella, de volver a contraer matrimonio, por Iglesia, con su pareja actual . Daniela Duffy y Alejandro Dip contrajeron matrimonio por Iglesia el fin de semana pasado, mas precisamente el sábado en la Iglesia Catedral de la ciudad. Detrás de esta unión hay toda una historia de vida y deun acompañamiento clave no solo de sacerdotes sino también de familiares y amigos. Daniela y Alejandro recibieron, acompañados por sus hijos, a este medio en su casa. Fue una charla profunda donde los protagonistas abrieron sus corazones. Ante la primera pregunta Alejandro y Daniela respondieron "Estamos muy felices y contentos. Ahora somo esposos.Nosotros nos casamos por civil en elmes de mayo del año 2011. Ahora nos casamos por Iglesia. Estamos mas tranquilos, estuvimos ansiosos.Somos muy felices". A su turno Alejandro confesó " Hoy (por ayer) participamos de la Eucaristia. La verdad es que no podiamos creer. Nosostros hace mucho que vamos a misa pero no comulgabamos. No lo haciamos porque no podiamos. Nos faltaba algo. Gracias a Dios se pudo completar". Daniela acotó " Fue algo muy esperado y deseado por nosotros, la familia y amigos.Nos sentimos acompañados".

Daniela se casó por Iglesia en el año 1996 pero a los tres años se separó. Fruto de esa relación nació Rocio. Luego conoció a Alejandro y ya llevan 15 años juntos. Daniela sentía que algo faltaba para ser completamente feliz. Así fue como prestó atención a lo que proponia el papa Francisco. El 8 de diciembre de 2015 entró en vigencia la reforma del proceso de nulidad matrimonial que aprobó el Papa Francisco. Se trata de uno de los gestos queridos por el Pontífice con motivo del Jubileo de la Misericordia que inició en diciembre de 2015 y que se extendió hasta el 20 de noviembre de 2016. Entre lo más destacable de la reforma se encuentra una mayor participación de los obispos, así como mayor brevedad para la resolución de los casos y la declaración de la gratuidad de los mismos.

En cuanto al proceso que se lleva adelante, Daniela explicó " No es una anulación de un matrimonio sino declarar nulo un vinculo. Es como decir que en el momento del casamiento no hubo casamiento por algún motivo. Eso es lo que se busca con este trámite. Buscar el motivo por el cual en ese momento no se produjo el matrimonio. Yo me casé cuando tenia 20 años . De esa relación nació felizmente Rocio . Al poquito tiempo, luego de tres años, yo me separé de su papá. Inicie los trámites por civil pero no por Iglesia. Lo que hizo el Papa Francisco es acelear el proceso. Lo que se trata de buscar en este proceso es la falla de porque no hubo matrimonio. Se dictamina como nulo el sacramento".

El camino

En el año 2014 Daniela y Alejandro reciben la invitación para participar del Cursillo de Cristiandad. " Despues del cursillo senti la necesidad de saber si se podia dictaminar nulo mi matrimonio" reveló Daniela. Luego acotó "El padre Hernan González Cazón me pasó un listado de preguntas, que son muchas. En un borrador se las entregue al Padre Martin. Los tramites se hicieron en la Arquidiocesis de Tucumán. Luego me presenté ante el Tribunal Eclesiastico de Tucuman. Ahora se puede hacer este trámite aqui (Añatuya). En Tucuman se inicia el trámite legal. Se inicia un proceso de juicio muy parecido al de un proceso civil. Hay que presentar testigos del momento de la unión". Alejandro recuerda " cuando el Padre Hernan nos leía la sentencia comenzamos a llorar de la emoción. Luego comenzamos a planificar la boda. Ahora comulgamos y cuando lo hicimos nos mirabamos".

Mensaje

Antes de finalizar la entrevista, Daniela y Alejandro dijeron " Aquellas personas que estan como estuve yo, no pierdan mas tiempo y pregunten. Nosotros le zezamos a Mons Jorge Gottau y dejamos todo en manos de Dios. Estamos felices y agradecemos a nuestras familias y a todos los que nos acompañaron, especialmente a losdel Movimiento de Cursillo de Cristiandad".