Los Juries: Más viviendas, para una mejor calidad de vida.

En el marco del plan de viviendas sociales impulsado por la gobernadora de la provincia Dra. Claudia de Zamora se dejaron inauguradas viviendas sociales totalmente amueblas en la localidad de Los Juríes (Departamento Taboada). En el acto estuvo el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai y el intendente de Los Juríes, Dr. Sergio Barbur.

En este sentido fueron beneficiadas treinta y dos familias, con viviendas construidas por la intendencia y las ONG Asociación Civil para la erradicación de la violencia contra la mujer “Ni una Menos” a cargo de su presidenta Carina Bonano y “Pequeños productores de Los Juríes” a cargo de su presidente Hugo Villavicencio.

Uno de los adjudicatarios, Eduardo Reyes Jiménez señalo “estoy muy contento, agradecido de todo corazón con la gobernadora de la provincia Dra. Claudia de Zamora, por esta hermosa casa, ahora podremos vivir dignamente, junto a mi esposa y mis hijos” Cabe destacar que Samuel, uno de los hijos de la familia, en un certamen a nivel nacional obtuvo el primer premio en la categoría Suelo y el tercer premio en la categoría Ganadería, en las Olimpíadas Regionales Ganaderas y Suelo entre escuelas agro técnicas organizadas por el INTA y convenio Red Escuelas.

Testimonios:

Sandra Díaz expresó que “tener esta casa es algo hermoso, es un sueño hecho realidad, la esperaba con ansias porque nosotros hemos sufrido la inundación y fue muy feo ver el hogar lleno de agua y tener esta casa tan bonita para mis hijos es maravilloso. Por eso le doy gracias a la Gobernadora, al Intendente y al Diputado Barbur”.

Juana Gimenez tiene 80 años y con su hijo abandonarán el rancho y vivirán en una casa más segura, con bastón en la mano y el rostro con las marcas de los años vividos en pleno monte santiagueño, muy emocionada sólo pudo expresar que “gracias a mi Gobernadora puedo tener esta casa”.

“Estoy muy agradecido porque me han podido cambiar de vivienda porque lo tenía muy destruido al rancho y anhelábamos cambiar de vida. Esto nos alegra mucho. Mis hijos están felices porque sienten que esta casa les va a cambiar su estilo de vida y nosotros como familia le mandamos nuestro agradecimiento a la Gobernadora”, contó el beneficiario Fabián Sequeira.

Ariel Juárez se mostró contento ante este acto de justicia y dijo: “simplemente agradecerle al intendente Sergio Barbur, al diputado Marcelo Barbur y a nuestra querida Gobernadora por darme esta vivienda. Estoy muy contento, mis hijos ya no viven en el rancho”.

Sandra Ponce reveló que para ella “es una alegría tener esta casa para poder estar con mis niños. Nosotros hemos perdido hace 2 años la casa con todas las cosas que poseíamos, la perdimos con la inundación. Mis hijos están contentos por los muebles que les mandó la Dra. Claudia de Zamora y a mí como madre me pone muy feliz”.

“Sinceramente nosotros somos pobres y no tenemos los recursos para construir”, inició contando José Omar Corbalán y dijo que “gracias a la Municipalidad y a la Gobernadora Claudia de Zamora se pudo hacer esta casa, si no hubiese sido por ellos no la podría tener. Mis hijos están muy contentos, esto es para ellos. Como padre me siento muy feliz. Ellos no tienen a la madre, así que soy madre y padre para ellos y estoy orgulloso y feliz de brindarle una casa. La felicito a la Gobernadora porque si ella no nos ayudaba, no íbamos a tener lo que tenemos”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai señalo “les traigo el saludo, el cariño y el compromiso de nuestra gobernadora Dra. Claudia de Zamora, para toda la comunidad de Los Juríes y zonas vecinas. Este programa de viviendas sociales va a continuar consolidándose de manera que no quede ninguna vivienda rancho, ni precaria en todo el territorio provincial. El desafío es importante porque si bien se construyeron muchas casas con este plan de viviendas, aún quedan muchas por hacer, superar este desafío depende de todos nosotros, y por eso es que pedimos que las familias se involucren cada día más, para un futuro mejor”.