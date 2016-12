Real Sayana celebró su 124° aniversario con la inauguración de obras

Una comitiva de autoridades del gobierno provincia integrada por los ministros de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, de Obras Publicas, Arq. Daniel Brue y de Producción, Ing. Luis Gelid participaron de la ceremonia central por el 124° aniversario de la localidad de Real Sayana, Departamento Avellaneda, oportunidad en la que se dejaron inauguradas importantes obras publicas entre las que se cuentan pavimento de accesos, un plaza saludable, 16 módulos habitacionales y 15 viviendas sociales que se construyeron en el marco del programa habitacional que impulsa la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora y que beneficia a los sectores de escasos recursos.

En el encuentro estuvieron también legisladores provinciales, intendentes y comisionados municipales de la región entre otras autoridades e invitados especiales que fueron recibidos por el jefe comunal local, Ing. Santiago Dib Campitelli.

En principio, las autoridades oficializaron la habilitación de la pavimentación de accesos y la plaza saludable con el tradicional corte de cintas y descubrimiento de placa recordatoria. Mientras que las demás obras se inauguraron en forma simbólica. Se tratan de 16 módulos habitacionales que fueron ejecutados como parte del programa Federal de Integración Socio comunitaria y 15 viviendas sociales que beneficiaron a vecinos de diversos parajes que corresponden al ejido municipal de Real Sayana.

Durante la ceremonia central, se entregaron las llaves de las unidades habitacionales a las familias y posteriormente se otorgaron aportes del gobierno provincial a la comuna de Real Sayana que consistió en un elevador hidráulico, ayuda económica para la construcción de un tinglado para el obrador y para otorgar apoyo a instituciones culturales, religiosas y sociales.

El primer orador fue el comisionado municipal que expresó: “es un día especial porque compartimos junto a la gente otro aniversario que nos encuentra más unidos y con muchas acciones concretadas en beneficio del pueblo que se pudieron lograr gracias al incondicional respaldo de la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora”.

A su turno, el ministro Niccolai pronunció su mensaje y sostuvo: “les traigo el saludo de la gobernadora, Claudia de Zamora que está muy contenta por las cosas que vienen haciendo aquí en Real Sayana”.

Además, destacó: “los aniversarios de los pueblos sirven para reflexionar sobre el legado que dejaron los antecesores y es una oportunidad para hacer un balance de las cosas que se hicieron” y añadió que “desde hace 11 años se viene trabajando para lograr el crecimiento y el desarrollo con inclusión y que en este marco se han concretado muchas cosas en toda la provincia”.

Finalmente, instó a todos los santiagueños “a no bajar los brazos y comprometernos a continuar trabajando unidos por objetivos que nos permitan seguir en este camino de realizaciones que comenzó en el 2.005 y que hoy sigue firme de la mano de la gobernadora, Dra. Claudia de Zamora”.

Agradecimientos

En este contexto, los beneficiarios de las viviendas sociales manifestaron su agradecimiento a la gobernadora, Dra. Claudia de Zamora “por hacer realidad el sueño de la casa propia”.

Francisco Gorosito: “quiero agradecer a la gobernadora porque hizo realidad el sueño de la vivienda propia, porque muchos años hemos vivido en el humilde ranchito, con muchas dificultades, soportando el calor, la lluvia y el viento y hoy podemos decir que nuestra vida ha cambiado”.

Esteban Gerez: “es un día especial de muchas emociones porque muchas familias vecinas y amigas accedemos al techo digno, aquí en nuestro lugar, a donde hemos nacido y eso es importante por eso quiero agradecer a la gobernadora por darnos esta vivienda tan hermosa con todos los muebles nuevos”.

Juan Carlos Gerez: “estoy muy contento por poder acceder al techo digno, es una casa muy hermosa con muebles nuevos y esto es gracias a la gobernadora que está atenta a las necesidades de la gente del interior”.

Pedro Gerez: “gracias gobernadora por esta casa tan linda que me ha dado. Mi familia está muy contenta porque hace mucho tiempo que soñábamos con una casa digna y ahora le vamos a dar una mejor vida a nuestros hijos”.

Gabriel Gerez: “estoy muy emocionado y feliz porque hoy puedo hacer realidad el sueño de la casa propia gracias a la gobernadora. La casa es muy linda y todavía no podemos creer que podamos vivir en este lugar tan lindo”.

José Gorosito: “gracias gobernadora por esta vivienda y por todo lo que hace por la gente del interior, por los que menos tienen, ojala que Dios le siga dando salud para que pueda continuar con estas acciones que beneficien a los más necesitados”.

Sofanor Lencina: “quiero expresar mi eterno agradecimiento a la gobernadora por esta casa hermosa que nos ha dado, que nos llena de satisfacción porque es lograr un viejo sueño después de pasar tantos años en un rancho”.