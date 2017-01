Estos son los feriados de 2017

Asuetos, cuáles son feriados inamovibles y por qué no se trabaja esos días. Te presentamos todos los días no laborables de este nuevo año.

El domingo fue el primer feriado del año. Te presentamos cuáles son los que quedan y qué se festeja esos días no laborables. Además, cuáles son los feriados que se mueven de día. El calendario de fechas patria y asuetos.

Lunes 27 de febrero y martes 28 de febrero: feriados de carnaval

Viernes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Domingo 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Jueves 13 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 14 de abril: Viernes Santo

Lunes 1° de mayo: Día del Trabajador

Jueves 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 17 de junio: Paso a la inmortalidad del General Martín de Güemes

Martes 20 de junio: Día de la Bandera // Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano

Domingo 9 de julio: Día de la Independencia

Jueves 17 de agosto se mueve al Lunes 21 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General San Martín.

Domingo 24 de septiembre: Batalla de Tucumán. Se podría pasar para el lunes 25.

Jueves 12 de octubre se mueve al Lunes 9 de octubre: Día del Respeto por la Diversidad Cultural.

Lunes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Viernes 8 de diciembre: Día de la Virgen

Lunes 25 de diciembre: Navidad

Tené en cuenta que este calendario puede sufrir modificaciones de acuerdo a lo previsto por el gobierno nacional y el Congreso.