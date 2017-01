Preocupacion de vecinos por la existencia de verdaderas "trampas mortales" en pleno centro de Bandera

Vecinos de la ex planta de silos de la Junta Nacional de Granos, manifestaron a este medio la preocupación por el peligro que representan las cisternas en forma de cono, de la cuales rescataron ya siete perros, salvando los de una muerte segura y habrían muerto dos.-

Nos comenta uno de los vecinos " Los chicos entran por que el tejido esta roto y juegan corriendo por los bordes de las piletas o van a cazar palomas" - "si llegan a caer al agua, no salen mas".-

No es la primera vez que advertimos esta situacion lo que en un tiempo fue un símbolo de progreso y trabajo en la ciudad, hoy se ha convertido en un lugar lleno de malezas y con estos pozos que pueden causar una tragedia en cualquier momento.-

Aclaramos que son 14 los pozos existentes que constituyen una amenza diaria y esta siempre latente la posbilidad que ocurra una desgracia.-