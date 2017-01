Se entregaron 19 viviendas sociales en Mailín

El programa de viviendas sociales implementado por la gobernadora de la provincia, Dra. Claudia de Zamora, continúa beneficiando a las familias más necesitadas a lo largo y a lo ancho de la provincia. En un emotivo acto y con numerosa concurrencia de familias en la ciudad de Mailin, Dpto. Avellaneda, quedaron oficialmente inauguradas diecinueve viviendas sociales totalmente amuebladas.

En el acto estuvo el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, quien llevó adelante el corte de cintas, acompañado de la diputada provincial Ofelia Santucho, el jefe de agencia Javier González, el intendente de Colonia Dora, Juan Sequeira y el comisionado de Lugones, Sergio Leguizamón.

En este sentido recibieron la casa 19 familias, construidas por las ONG: Club Social y Deportivo Atlético Mailín, presidente, Jorge Daniel Farías; ONG: Comunidad Indigena Tonokote, titular Carlos Coronel ; ONG Todos Somos Mailin, presidente Electo González; ONG Biblioteca María Pía Bettini, a cargo de su presidenta Gilda Coria.

Eduardo Santillán dijo “Estoy muy contento agradecido de todo corazón con la gobernadora de la provincia Dra. Claudia de Zamora. Antes vivíamos en un ranchito precario. Ahora esta casa nos cambió la vida para siempre”.

Libia Natividad Escalada comentó “es un felicidad, contar de ahora en adelante con un techo digno, antes nos goteaba todo el techo cuando llovía. Hoy podemos mirar al cielo y sonreír porque contamos con una casa gracias a la gestión de la gobernadora de la provincia”.

Lola Beatriz González señalo ”tener una casa con todas las comodidades es lo mejor que nos pudo haber sucedido. Es lo que esperábamos y hoy es una realidad concreta, gracias a la gobernadora de la provincia Dra. Claudia de Zamora”.

Jorge Daniel Farías sostuvo ”sin lugar a dudas estamos muy contentos y a su vez, agradecidos por ser una de las familias que se beneficia con este plan de gobierno. Esta casa se va a disfrutar mucho en este nuevo año que comienza, más aún que ya no viviremos en un ranchito”

María Antonia Coria dijo “la nueva vivienda me permitirá tener un techo digno donde poder criar a mis hijos y nietos dignamente. Les agradezco a todos, especialmente a la gobernadora de la provincia por todo lo que está haciendo por la gente que más necesita. La verdad que nunca pensé tener una casa así, es un sueño”.

Estanislao Ledesma dijo “es una alegría inmensa estar hoy presenciando este momento con toda mi familia, ya que antes no se hubiese concretado porque no teníamos las posibilidades para la construcción de una vivienda pero hoy todo es diferentes gracias al gobierno, a nuestra gobernadora Dra. Claudia de Zamora”.

Finalmente el ministro de desarrollo social Dr. Ángel Niccolai manifestó “les traigo el saludo y cariño de la gobernadora Dra. Claudia de Zamora. Ella está muy contenta con este programa y agradecida con las instituciones. Hoy las 19 casas que se entregan son construidas con organizaciones no gubernamentales. Lo cierto es que falta mucho por hacer en este camino que estamos construyendo juntos, pero es mucho lo que se está haciendo. Que este 2017 sea muy próspero, lleno de salud, armonía familiar y podamos seguir trabajando por la gente que realmente lo necesita y darles la solución que esperan”.