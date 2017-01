No hay servicio de trenes y la gente no encuentra soluciones

Los usuarios de trenes argentinos piden explicaciones pero parece que no las hay, muchas familias varadas en distintos lugares del interior santiagueño.

Durante estos días, desde que se suspendió el servicio de trenes Tucumán Retiro, debido a la afectación de las vías por las inundaciones entre Rosario y Buenos Aires; muchas personas adultas, con niños y otras de edad y que en algunos casos llegaron de lugares distantes, tuvieron la dificultad de contar con una información certera para poder viajar, principalmente los que tenían boletos comprados con anticipación.

Colonia Dora cuenta con parada, pero no con boletería ni personal responsable para recabar información; sólo algunos pueden adquirir sus pasajes por medio de un comercio vía internet.

Hoy el tren debía pasar a las 16,30 y la gente no sabe qué hacer ni a donde reclamar. Los teléfonos habilitados no responden.