Implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en Monte Quemado

En el Centro Judicial de Monte Quemado, departamento Copo se llevó el acto de inauguración de la Nueva Sala de Audiencias y con ello la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio. De este modo Santiago del Estero, se convierte en la primera provincia del Norte del país en implementar en todas sus jurisdicciones el Nuevo Código Procesal Penal.

Encabezó el acto el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Dr. Ricardo Daives, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Sebastián Argibay, el vicepresidente Segundo. Dr. Federico López Alzogaray. Por el Ministerio Publico, el Fiscal General Dr. Luis Alberto de la Rúa, el defensor General, Dr. Enrique José Billaud, también participo el intendente de la ciudad de Monte Quemado, Carlos Hazam, magistrados, funcionarios y empleados del Centro Judicial.

El titular del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Argibay señalo “es para nosotros un honor estar en la ciudad de Monte Quemado, ante un acontecimiento tan importante, como lo implica la vigencia del Sistema Acusatorio general en todo el territorio provincial. Esto es un hecho muy significativo en calidad institucional. De gran envergadura de la cual Monte Quemado, ha sido la última, pero tiene la posibilidad de dar el broche de oro a todo este proceso de reforma que ya por el 2005 emprendimos con la idea de mejorar el servicio de justicia y modernizarlo, y acercar el servicio de justicia al ciudadano por sobre todas las cosas”.

Destacó que “este proceso no solo comenzó con la descentralización del servicio de Justicia y abriendo, en este caso, la jurisdicción de Monte Quemado, una zona tan alejada de la ciudad Capital; para facilitar la accesibilidad al justiciable y al ciudadano y no solamente implica esta decisión política de descentralizar el servicio de justicia sino también dotarlos de herramientas modernas como es la nueva legislación que hoy ponemos en funcionamiento en ésta circunscripción. También implica una reforma edilicia, que hoy estamos inaugurando con esta sala de audiencias que será el recinto donde, a partir de ahora, todos los ciudadanos que tengan algún conflicto será debatido y transparentado en forma pública teniendo la posibilidad de venir, asistir y ver como son los procesos judiciales”.

Asimismo sostuvo “dejamos atrás un sistema totalmente vetusto en donde los roles del juez estaban seriamente confundidos con tareas investigativas. Eso hoy lo delegamos en manos de la Fiscalía, que es el órgano acusador y tendrá a cargo la investigación de los hechos penales y serán los jueces quienes velarán por el control del debido proceso, las garantías constitucionales y sobretodo analizaran y harán exclusivamente su tarea de juzgar sin estar confundida su labor con la tarea investigativa que antes realizaban los jueces de instrucción”.

Finalmente, el Dr. Argibay señaló “este es un cambio muy significativo en beneficio del ciudadano quien tendrá una mayor calidad y una efectiva vigencia de sus derechos constitucionales, aunque el juez de control velará para hacer respetar esos derechos; pero sobre todas las cosas le brindara al justiciable un servicio más ágil, transparente y a la vista de toda la comunidad. Esto es lo más significativo de este cambio cultural, e implicara el esfuerzo de todo los operadores judiciales, no solo jueces, fiscales y defensores, sino también los abogados de la matricula que ejerzan la profesión y sobre todas las cosas los auxiliares de justicia que trabajan en este Centro Judicial. Vivimos esperanzadamente este momento con la convicción de que éste es un paso significativo. No será el último, porque vamos a seguir trabajando en conjunto para acercar el servicio de justicia al ciudadano”, concluyó.