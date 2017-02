La provincia suscribió a la Cobertura Universal de Salud

El ministro de Salud de la provincia Dr. Luis Martínez y su par nacional, Dr. Jorge Lemus, firmaron hoy en la sede del Ministerio de Salud de la Nación, el convenio marco para desarrollar acciones conjuntas y coordinadas con el fin de poner en marcha la Cobertura Universal de Salud (CUS) en la provincia.

“Con la adhesión de Santiago del Estero ya son 12 las provincias que se suman a esta estrategia sanitaria que es la columna vertebral de las reformas y una de las políticas sustantivas del Ministerio de Salud de la Nación”, destacó Lemus quien agregó que “este es un paso más hacia delante, hay que seguir trabajando”.

Por su parte, el ministro Luis Martínez afirmó que la decisión de adherir a la CUS se tomó “pensando en aquellas personas que no tienen la posibilidad de otro seguro social y que están en una situación de vulnerabilidad por lo cual nosotros tenemos que darle cobertura tanto en atención como en medicamentos”.

Martínez explicó que con la Cobertura Universal de Salud se articularán todos los programas nacionales y provinciales y que alcanzará fundamentalmente a la población de la provincia que hoy no tiene obra social ni prepaga.

“El beneficio es que trabajaremos más articuladamente, vamos a poder optimizar un padrón de las personas que van a estar dentro de esta cobertura de salud y un sistema informático con el que en tiempo y en forma podremos tener los datos necesarios para tomar decisiones”.

A través de la CUS, las personas que no tengan una cobertura formal de salud contarán con un carnet válido para todo el país, histórica clínica digitalizada y el acceso gratuito a los medicamentos esenciales.

De acuerdo al convenio firmado, el Ministerio de Salud de la Nación se compromete a brindar asistencia técnica y financiera para la ejecución de la CUS a través de los programas nacionales.