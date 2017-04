Informe del Comité de Emergencia

Los integrantes del comité de emergencia dispuesto por la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, en el marco de la crecida de la cuenca del Río Dulce brindaron una conferencia de prensa en el salón auditorio de Casa de Gobierno, donde informaron que la situación ha tenido una mejoría, que las familias que fueron evacuadas en Capital por prevención ya volvieron a sus casas y que solo hay familias evacuadas en La Banda.

En esta oportunidad, estuvieron presentes, el jefe de Gabinete, Elias Suarez, los intendentes de las ciudades Capital, Hugo Infante y de La Banda, Pablo Mirolo, los ministros del Agua y Medio Ambiente, Ing. Norma Fuentes, de Justicia, Dr. Ricardo Daives, de Salud, Dr. Luis Martinez, el Secretario de Seguridad, Marcelo Pato, el titular del Consejo Provincial de Vialidad, José Alfano y el subsecretario de Defensa Civil, Mario Guzmán.

El jefe de gabinete inició la conferencia transmitiendo el agradecimiento de la Gobernadora de la provincia, Dra. Claudia de Zamora, quién preside el Comité, y luego destacó el trabajo realizado entre todas las áreas técnicas, operativas y sociales del estado provincial y municipales en esta situación de emergencia social. Agradeció la colaboración de los vecinos y del sector privado por toda la colaboración brindada. “Queremos informar la situación al presente, como se sigue trabajando para asistir a los vecinos de la provincia. Agradecer a los vecinos y a los sectores privados como las cámaras empresariales que han colaborado en el marco de esta situación de emergencia”, sostuvo.

Seguidamente, el jefe comunal, Hugo Infante señaló “la situación actual es positiva teniendo en cuenta que no hemos tenido ningún desborde del Río. Se ha hecho un trabajo fuerte con respecto a las defensas, con cordones y se ha trabajado con todas las áreas operativas sobre todo por prevención para que no tengamos problemas. Se han evacuado personas por razones de seguridad y de prevención. Hoy están volviendo a sus domicilios porque está controlado”. Agregó que “tenemos puntos fijos en donde estamos midiendo altura y aproximadamente 6 y 7 centímetros ha bajado el caudal de agua, lo que nos pone más tranquilos pero vamos a seguir con todos los operativos que sean necesarios y quiero agradecer a todos los que han colaborado con este trabajo, que ha sido en conjunto y que encabezó la gobernadora”.

A su turno, Pablo Mirolo intendente de La Banda manifestó: “desde el día martes a la tarde cuando se ha formado el comité de emergencia y hemos conocido la real situación en cuanto al caudal de agua sabíamos que esto podía ser una cuestión complicada para La Banda en ciertos barrios de zonas ribereñas. Nos hemos puesto a trabajar con todos los equipos de las secretarias, las direcciones de desarrollo social, de salud, asociaciones intermedias de La Banda, bomberos, el grupo scout y contando con el apoyo de la provincia, tratamos de hacer barreras de contención, bordos para que el rio no ingrese a dicha zonas”.

“Lamentablemente el agua ayer no nos ha dado chance en zonas del barrio Salta y Prolongación, por la mañana había sucedido lo mismo en la zona de Rubia Moreno, lamentablemente tenemos dos sectores que se encuentran bajo el agua, pero tenemos buenas noticias de parte del ministerio del Agua del gobierno de la provincia que los caudales de derivación están bajando lo cual nos da un aliento para seguir trabajando”. Al final, el jefe comunal de La Banda manifestó: “quiero agradecer al gobierno de la provincia, al ministerio del Agua y al de Obras públicas, al aporte del Consejo provincial de Vialidad de la provincia que nos ha provisto de maquinarias, también al sector privado que nos ha acompañado en este momento difícil, a las empresas de transportes que nos ha prestado sus colectivos para llevar la agente a los centros de evacuación”.

Por su parte, la Ing. Norma Fuentes, titular de la cartera del Agua y Medio Ambiente dio detalles técnicos de los que significó la crecida de la cuenta del Dulce y dijo: “desde el día martes que la gobernadora convocó al comité de emergencia venimos viendo y valorando toda la cuenca alta que había sufrido precipitaciones intensas y en la provincia de Tucumán hemos visto como las ciudades han tenido serios problemas. A partir de ello se ha empezado a notar un incremento importante en el embalse de Termas de Río Hondo hasta que el día de ayer ha llegado a su pico máximo de alrededor de 2.400 metros cúbicos por segundo. Bajo estas circunstancias el embalse trabaja con todos los órganos de control abiertos para permitir la máxima erogación posible”

“Hemos tomado todas las precauciones y sobre todo hemos querido informar a la comunidad permanentemente, porque sabemos que contar con la información real y en tiempo real permite tomar todos los recaudos. Como bien decían hoy la situación está en una mejoría. Es decir hemos empezado a bajar de la cota 274,28, a una cota 274,14 y lo importante es que el caudal de aporte, por falta de precipitaciones en la cuenca alta ha disminuido, de haber pasado de 2.400 m3/s a un aporte de 1.230 m3/s, superando por el momento la situación de crecida, pero como el mes de abril es de precipitaciones es importante que continuemos trabajando y vamos a seguir monitoreando permanentemente la situación del embalse, desde donde se está erogando 1653 m3/s”, afirmó la ministra.

Al concluir, la Ing. Fuente puso en énfasis: “Es una de las crecidas históricas. Hay que destacar que la universidad de Santiago del Estero conjuntamente con la universidad de Córdoba con un moderno equipo colaboraron con la verificación de caudales”.

A su vez el Secretario de Seguridad, Marcelo Pato dio a conocer: “el martes la gobernadora activa el comité de emergencia, en ese momento ya veníamos teniendo información a través de los distintos profesionales de las distintas áreas de gobierno de la situación que se venía planteando y de lo que estaba pasando hacia el norte del país, entonces la orden es de intervenir y movernos rápido para que esas cosas no nos pasen a nosotros, la orden fue de trabajar de forma preventiva, inmediata, todos juntos y así fue que a partir de la 17 horas que estuvimos todos reunidos, a las 18 horas ya estábamos todos trabajando para sacar primero a la gente que pudiera verse perjudicada en el caso que llegue la creciente ya que sabíamos el horario en el que podía llegar el mayor caudal y fuimos todos en conjunto”.

Por último, Pato manifestó: “El trabajo inició primero la comunitaria la comunicación con los vecinos. Hay que resaltar la participación de los vecinos que no entraron en pánico y muchos decidieron auto evacuarse colaborando con todas las autoridades, los que tenían a donde ir se fueron solos y los que no, fueron evacuados llevados al Liceo Policial. En el caso de que se supere la capacidad del Liceo teníamos como segunda alternativa la Escuela de Policía y gendarmería nacional que ha participado poniendo todo a disposición, pero no superó. Fueron 157 personas que fueron trasladadas en orden, se produjo evacuación en seco y todo en orden. Eso ha sido loable desde los vecinos y de las autoridades. Hubo un punto de reunión donde estaba reunido los camiones que mandaba vialidad, estaban todos los vehículos a disposición de los vecinos. A las 12 de la noche todas las personas que podían haberse visto perjudicadas ya no estaban en el lugar, ya estaban bajo resguardo, estaban siendo asistidos por todos los organismos del estado, tenían asistentes sociales que los entretenían, ha sido muy satisfactorio el trabajo, lo mismo paso en La Banda, el equipo estaba coordinado antes de que las cosas ocurrieran, hoy han regresado a sus casas los vecinos. Es una alegría que las acciones preventivas hayan funcionado a la perfección”.

Posteriormente, José Alfano titular de Vialidad de la provincia esbozó: “desde vialidad se ha trabajado en la zona sur en cauces viejos que hay que ingresan a la ciudad, formando terraplenes que mitiguen esta gran creciente que está pasando por la ciudad y ha funcionado. En La Banda también estamos trabajando para realizar terraplenes, monitoreado los puentes permanentemente, en el puente nuevo junto con las universidades hemos medido el caudal y profundidad lo que nos da seguridad de estabilidad. Esta creciente desde que esta el dique del embalse ha sido la más importante en pico de creciente de río. Seguiremos trabajando teniendo presente el servicio que tiene que prestar vialidad, sobre todo en la zona sur”.

También, el ministro Daives expuso acerca de la situación, donde resaltó que por disposición de la gobernadora y debido a las precipitaciones que comenzaron a suceder, brigadas de Defensa Civil de la provincia de han instalado en distintos puntos del territorio santiagueño a modo preventivo: “todo esto tiene un antecedente muy importante porque las lluvias comenzaron antes y la gobernadora ya había dado las indicaciones para que Defensa Civil de la provincia se dispersara por toda la provincia de modo tal que pudiera trabajar con todas las situaciones que se podían producir en cada una de las localidades en donde las lluvias habían sido intensas, esto es digno de descatar. Ha sido una tarea de prevención tanto previa a la crecida de la cuenca del Rio Dulce, estuvo muy bien actuada, profundamente trabajada con toda la ciudadanía. Las acciones continuaran porque el agua sigue su curso y las brigadas de Defensa Civil están trabajando, instaladas en distintos lugares de la provincia”.

Además, el ministro Martínez detalló la tarea del ministerio de Salud: “en situaciones de vulnerabilidad, generalmente tenemos que trabajar para que la personas no vayan a tener un determinante que incida en la salud, nos hemos organizado con respecto a las vacunas de los niños, si había embarazadas tener un cuidado y hemos entregado repelentes. Por suerte no se ha lamentado ningún tipo de sufrimiento. Es bueno rescatar que ya tenemos un camino con respecto al abordaje integral de la problemática y estamos mejor preparados y esto se ha visto reflejado en esta situación de emergencia en donde el decreto de la gobernadora nos ha facilitado la tarea”.

En la parte final, Mario Guzmán de Defensa Civil afirmó: “se continua el monitoreo de aguas abajo, si bien es cierto el caudal ya paso sin hacer daño gracias a la coordinación y al trabajo, y a las obras de infraestructura que se han hecho pero igual seguimos trabajando en el interior, con los comisionados e intendentes con quien hemos hecho una reunión, donde se coordinó lugares de evacuaciones, así que estamos preparado, tenemos lugares de evacuación y tenemos los recursos”.