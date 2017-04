En Suncho Corral se alarmaron ante la crecida del Salado

Desde los organismos publicos piden tranquilidad tras el aumento del caudal del río Salado

Las autoridades explicaronque no hay riesgo de desborde, lo importantes es que no llueva. Suncho Corral, siempre tiene problemas de desbordes de su rio pero esta ves no habria demasiado inconvenientes, aumentó notablemente en los últimos días pero esto no tendria complicaciones.

De acuerdo a lo informado, el pasado lunes, a las siete de la mañana, tenía una medición de 2,8 aumentando a 2,13 hacia el mediodía. En tanto, a la tarde, llegó a 13 cm. En el mediodía de ayer, ya había aumentado un 2,3 cm más.

Además, agregaron que si bien es cierto que a medida que pasan los días se incrementa el caudal, por el momento no existe posibilidad de que pueda haber un desborde, siempre y cuando no siga lloviendo o deriven agua de otros lugares, lo cual hace que no deje de ser preocupante.