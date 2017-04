Convenio Marco de Cooperación, entre el Ministerio de Agua de Santiago del Estero y el Gobierno Nacional

Se realizó la firma de un convenio marco de Cooperación Interinstitucional y Asistencia Técnica, entre el Ministerio de Agua y Medio Ambiente de la provincia de Santiago del Estero, representado por la Ing. Norma Fuentes y el Organismo Regulador de Presas (O.R.S.E.P), a cargo de su presidente, Ing. Rodolfo Enrique Dalmati.

En esta oportunidad, estuvieron presentes, el Jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suarez (quién refrendó el convenio), la ministra de Agua y Medio Ambiente, Ing. Norma Fuentes, el presidente del Organismo Regulador de Seguridad de Presas, Ing. Rodolfo Dalmati, el delegado Regional del Organismo Regulador de Seguridad de Presas, Mateo Bauza, el Intendente Municipal de la ciudad de Termas de Rio Hondo, Miguel Mukdise y el Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora.

El objetivo del convenio marco (que fue refrendado por el jefe de gabinete Elías Suárez), es formalizar la intención de las partes de crear un marco de relación institucional para formalizar trabajos conjuntos tendientes a lograr el desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y procedimientos tendientes al perfeccionamiento de prácticas de la seguridad de las presas, tales como el desarrollo y ordenamiento de la documentación técnica, revisión de seguridad de presas existentes y diagnóstico de su estado de operación, evaluación del comportamiento de las presas, asesoramiento y desarrollo de nuevos proyectos de aprovechamientos hidráulicos en su construcción, puesta en funcionamiento y monitoreo, revisión e implementación de sistemas de auscultación de presas, en particular en aquellas obras que no posean, desarrollo e implementación de procedimientos para la operación y mantenimiento de mecanismos de evacuación de presas, (por ejemplo, compuertas y válvulas), elaboración y aplicación de manuales de operación y mantenimiento de presas, implementación de medidas correctivas y alcances y evaluación del riesgo.

Además entre otros puntos, se toman manejos de emergencias, planes de acción durante emergencias, desarrollo de sistemas de emergencia hídrica, sistemas de alertas y alarmas ante eventuales evacuaciones de población en riesgo, organización y desarrollo de auditorías técnicas, organización y aplicación de técnicas de comunicación social, programas regionales de concientización. Las actividades y programas a implementar para el trabajo conjunto de distintos temas deberán ser acordados mediante actas complementarios ante el presente convenio.

Tras la firma, la ministra del Agua y Medio Ambiente, Ing. Norma Fuentes, transmitió el saludo de la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora y manifestó: “Nos convoca hoy un tema muy importante, que veníamos conversando con el Ing. Rodolfo Dalmati, que era actualizar, modernizar, acompañar e ir ayornando todos los controles y la tecnología. Desde el año pasado que se inauguró el Instituto de Investigación y Desarrollo Aplicado de Hidrobiología, nos hemos venido reuniendo, trabajando y conversando sobre la necesidad de incorporar una serie de llamados y atenciones que son necesarios para todos los controles, también está la posibilidad de incorporar un embalse, que si bien no genera como el caso del dique de Termas, también es monitorear y hacer la asistencia y la técnica de un organismo tan importante, con tanta trascendencia como lo es, el O.R. S.E. P”. A la vez, agrego: “estamos agradecidos que hayan podido venir a constatar el estado perfecto de la presa de Rio Hondo con todos los controles y también no has permitido poder visualizar con todo el equipo técnico, con gente de seguridad de nación y que se han ido con la tranquilidad de que esta todo en condiciones y que el embalse funciona perfectamente”.

Para finalizar, el Presidente del Organismo Regulador de Seguridad de Presas, Ing. Rodolfo Dalmati, expreso: “básicamente seguimos con la instrucciones del Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri de colaborar con todas las provincias, en particular aquí que he trabajado como consultor en la provincia de Santiago del Estero. Nuestra idea como organismo, es de asegurar, por eso en cualquier evento estamos muy atentos, con un seguimiento que si bien lo hacemos de manera periódica de todas las provincias, con cualquier crecida, estamos muy por encima, y tenemos que hacer un seguimiento continuo”. Agregó que “tenemos una oficina aquí en Tucumán, que ha estado trabajando muy bien junto al Ministerio del Agua y junto al Gobierno nacional. La verdad estamos muy satisfechos con el trabajo hecho, estamos sacando el alerta que teníamos, en una situación de baja, con respecto a la presa. La situación está normalizándose así que estamos muy contentos. Le agradecemos a la ministra del Agua y Medio Ambiente, Ing. Norma Fuentes y al Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora. La idea es colaborar en el Dique Figueroa como en otras obras también, con todo el procedimiento humano con el organismo y con toda la tecnología actualizada”, concluyo.