Edese salió a aclarar sobre el servicio eléctrico en la fundación Margarita Barrientos de la ciudad de Añatuya

Edese empresa distribuidora de energía de la provincia emitió un comunicado, aclarando las declaraciones de Margarita Barrientos en el programa del periodista Novaresio "Debo Decir".

A raíz de publicaciones efectuadas en medios nacionales respecto de la conexión de un medidor en la ciudad de Añatuya al predio de la Fundación Margarita Barrientos, en la que la titular de dicha entidad señala que “Edese no le quiere poner la luz” y que “el transformador costó $320 mil”, la distribuidora de energía de Santiago del Estero aclara:

La Fundación Margarita Barrientos solicitó servicio eléctrico trifásico a Edese - con un consumo aproximado de 13 kW - en un predio ubicado en calle Bolivar S/N de la ciudad de Añatuya.

En las proximidades de dicho predio no existían redes eléctricas trifásicas (del tipo solicitadas por la Fundación).

En fecha 14/11/2016, a través de una nota suscripta por el señor Aldo Paz se solicita autorización para construir en forma particular una obra eléctrica para dotar de electricidad a dicho predio. En el mismo trámite adjuntan un proyecto de la obra e informan un presupuesto total de la misma de $ 385.400. La obra consistía en la instalación de una columna de hormigón armado, provisión e instalación de una subestación transformadora de 16 kVA y el tendido de 232 metros de línea de baja tensión.

Ante ello, Edese realizó la viabilidad técnica del mismo y una estimación del monto de obra, a valores usuales abonados por esa Distribuidora en la provincia. El mismo, a valores de obra manejados por esta distribuidora por trabajos de este tipo (a fecha 12/12/2016) asciende a la suma de $146.152,97 más IVA lo que da un total de $176.845,09, que es el valor que hubiera pagado la Fundación Margarita Barrientos si lo hubiera realizado a través de Edese o de alguna de sus contratistas.

Inmediatamente se envió a la Fundación, a través del mencionado señor Paz, el modelo de convenio de reembolso de la obra que establecía una devolución de un monto de obra a valores usuales de Santiago del Estero, esto es $146.152,97 más IVA.

A pesar de no estar perfeccionados todos los pasos administrativos para este tipo de trámites, Edese continúo el mismo a efectos de que la Fundación pudiera avanzar en la construcción de la obra eléctrica que fue concluida e inspeccionada en la semana del 10 al 12 de abril.

Una vez que se aprobó y habilitó la instalación construida por la Fundación, Edese colocó y dejó con servicio el medidor trifásico solicitado.

Edese hace constar que desde un primer momento estuvo de acuerdo en el reembolso de la obra, sobre el valor de $176.845,09 no siendo éste el motivo de la demora en la conexión del medidor. La obra eléctrica en cuestión fue inspeccionada y aprobada la semana pasada, estando el predio en la actualidad con el medidor colocado.