Inscribí tu Motovehículo en el blanqueo que lanzo el gobierno

Si tenes una moto y no está registrada o inscripta en registro del automotor lo podes hacer desde esta semana. Santiago del Estero es una de la provincias que tiene más cantidad de motos de baja cilindrada en circulación por cantidad de habitantes. ahora podes inscribirla a través del "blanqueo" documental de motos en Santiago con costos que arrancan desde los $260.

Se abrió en la provincia la posibilidad de regularizar la situación de los motovehículos no inscriptos en los distintos Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA) a partir de un régimen especial que habilitó el Gobierno nacional mediante el decreto 171 de este año. De esta forma, todos los motovehículos que no estén inscriptos en los respectivos registros, tendrán la oportunidad de "blanquear" su situación. "Haciendo este trámite el poseedor de una moto no registrada podrá contar con la documentación necesaria para circular por la vía pública", señalaron desde el Registro de la Propiedad Automotor.

Un dato a tener en cuenta es que entre 2010 y 2016, lapso por el cual se estableció la posibilidad de regularizar la inscripción, en toda la provincia se anotaron un total de 139.838 motovehículos. Por año fueron: 16.119 (2010), 23.452 (2011), 26.360 (2012), 23.071 (2013), 18.000 (2014), 16.419 (2015), 16.417 (2016).

No obstante, esta posibilidad que abrió ahora el Gobierno nacional apunta a que todos aquellos que no cuentan con su documentación correspondiente, puedan acceder a la misma.

"El trámite lo puede hacer cualquier persona que posea un motovehículo fabricado o importado legalmente entre el 01/01/2010 y el 31/12/2016, sin límite de cilindrada", señalaron desde uno de los Registros encargados de llevar adelante esta tarea.

Para poder completar el trámite y acceder a la documentación necesaria para poder circular, los Registros ya reciben las solicitudes correspondientes y lo harán hasta el 15 de octubre de este año. El trámite, se debe concretar en el Registro Seccional con Competencia en motovehículos que corresponda al domicilio del poseedor del rodado.

Pasos

Según la DNRPA, para ahorrar tiempo de espera en el Registro correspondiente, el poseedor podrá solicitar un turno online en el sitio www.dnrpa.gov.ar en el link "Regularización de Motovehículos". Allí, se le abrirá un menú de posibilidades informando sobre el trámite y deberá hacer click en la opción "Solicitar Turno". En ese punto podrá elegir el día y hora más conveniente para realizar su presentación.

Este servicio puede utilizarse para consultas, inicio o retiro del trámite. Pero, hay que tener en cuenta que el trámite es personal.

Por otra parte, también están los costos que insume. En este sentido, varía según el nivel de cilindrada de la motocicleta.