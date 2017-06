Muchos comerciantes tienen miedo de perder su trabajo

Debido al control y la decisión del Gobierno Nacional de desmantelar el gigantesco asentamiento comercial ilegal conocido como La Salada tuvo repercusiones en todo el país.

En Santiago del Estero comerciantes que venden productos de la Salada y venta de ropa de segundas marca o imitaciones, ya ponen el grito en el cielo, temerosos de perder el trabajo. "Que vamos hacer sino podemos comprara mercadería en la salada, también están cerrando los paso a Bolivia. no tenemos donde abastecernos de ropa dijo un puestero de la zona del mercado de Santiago.

Andrónico Suárez, del Centro de Comercio de La Banda, dijo "Debemos preguntarnos qué hacer con la cantidad de puestos y de gente que se queda sin mano de obra. La Came hizo en Buenos Aires un experimento importante en avenida Pueyrredon con 600 manteros que fueron reubicados y recibieron cursos de capacitación para que compitan legalmente con el comercio formal y tributen lo que corresponde", destacó.

"Necesitamos hacer un censo para después brindar un lugar donde esta gente trabaje aportando al menos desde el monotributo, porque además de no tributar nada están usufructuando el hospital publico y no hacen aportes jubilatorios. Esto recae en otra cobertura por parte del Estado.

Resaltó además que si el mercado tiene una necesidad de productos, "el solo hecho de tributar nivelaría paulatinamente, sufriendo el impacto al comienzo. La demanda siempre será la misma".