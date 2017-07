125° aniversario de la ciudad de Selva

La Ciudad de Selva perteneciente al Departamento Rivadavia celebro sus 125° aniversario de existencia con un emotivo acto que convocó a la comunidad. La ceremonia fue encabezada por el ministro de Desarrollo Social, Dr. m Ángel Niccolai, el ministro de Salud, Dr. Luis Martínez, el Intendente de la Municipalidad, Oscar Don acompañados de comisionados municipales, intendentes, legisladores provinciales entre otras autoridades e invitados especiales.

En esta oportunidad, se dejaron inauguradas diferentes obras entre las que se cuentan viviendas sociales en el Barrio Malvinas, 960 metros de cordón cuneta en el Barrio Los Álamos, iluminación led de la plaza 9 de Julio, ampliación del Salón de Usos Múltiples del Jardín de Infantes “Abejitas” y los efluentes cloacales. Ademas, el Gobierno provincial hizo un aporte económico a la Municipalidad de Selva, para la compra de una grúa, para solucionar el alumbrado público y para terminar con las viviendas del PROMID.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del, Oscar Don, quien manifestó: “en el marco de estos 125 años de nuestra localidad de Selva, tenemos la posibilidad de inaugurar viviendas sociales en el Barrio Malvinas, 960 metros de cordón cuneta en el Barrio Los Álamos, iluminación led de la plaza 9 de Julio, ampliación del Salón de Usos Múltiples del Jardín de Infantes “Abejitas” y los efluentes cloacales. Damos gracias Gobernadora de la provincia, a los empleados y a las empresas que trabajaron para hacer realidad estas obras”. Dijo seguidamente “quiero destacar que el esfuerzo realizado por nuestras instituciones locales, siempre fue acompañado por el Gobierno de la provincia, así que quiero agradecerle a la actual Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora y al Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora, por el apoyo recibido durante todo este tiempo, que han sabido estar en el desarrollo de la comunidad”.

El ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, saludó “a todo el pueblo de Selva, a sus autoridades en este festejo de los flamantes 125 años de vida. Estamos convencidos que a partir de la unión de la comunidad y trabajo mancomunado entre todos y dejando de lado y postergando las diferencias y poniendo el acento en cosas que nos unen, podemos crecer y avanzar y concretar los objetivos que tenemos como comunidad. En nombre del Gobierno nos ponemos en disposición para trabajar juntos para seguir articulando en beneficio para la gente sobre todo para lograr el crecimiento y la pujanza de esta comunidad emblemática. Felicitaciones y Feliz Cumpleaños Selva”

Finalmente el acto protocolar culmino con el canto del cumpleaños feliz y con el desfile cívico policial, junto a instituciones educativas, fuerzas vivas y deportivas de la ciudad.

Inauguración de Viviendas Sociales

El Ministro de Desarrollo Social, Dr. Hugo Ángel Niccolai, el Ministro de Salud, Dr. Luis Martínez y el Intendente Municipal de Selva, Oscar Don, se dirigieron a las flamantes viviendas sociales, para dejarlas formalmente inauguradas en el Barrio Malvinas de la ciudad de Selva.

El corte de cintas se llevo a cabo en la casa de Manuel Tamargo, quien dijo: “hace mucho que venia alquilando y bueno nos hacía difícil tener una casa propia y hoy gracias a Dios ya la tenemos. Ahora va mejorar nuestra calidad de vida, estamos muy contentos, ya que es un sueño que esperaba hace mucho”.

El Ministro, Dr. Luis Martínez, transmitió el saludo de la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora y destacó que “un bien social como es una vivienda, trae mayor calidad de vida, mejor condiciones para ustedes como familia. Este es un proyecto que lleva a cabo la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora para que todos podamos tener acceso a una mejor vida y desarrollarnos en los lugares donde hemos nacido, en esos lugares donde están nuestras raíces, donde están nuestros padres, amigos y nuestros vecinos. Desde el Gobierno de la provincia se sigue trabajando para que entre todos construyamos un Santiago del Estero, donde podamos creer y podamos vivir con esperanza”.

Rubén Ramírez, manifestó: “antes vivía en un galpón. Pase tres años y medio, cuando llovía tenía problemas en la puerta y en el portón del frente, porque se llovía todo igual en el calor no se podía estar y en el invierno ni con estufa lo pasábamos. Ahora con esta vivienda, va mejorar la calidad de vida, mi alegría es inmensa. Es un sueño que se nos ha cumplido”.

Lujan Sosa, otra de las adjudicatarias del Barrio Malvinas, expresó: “Hace mas o menos diez años que vengo alquilando. Ahora ya vamos a tener nuestra propia vivienda y vamos a poder decir que el día de mañana va quedar para nuestros hijos y esto es lo principal que yo quería”.

La esposa de Emiliano Benítez, Yamila, resalto: “vivía en un garaje con un auto adentro y ahora me dieron esta vivienda. Es un sueño que se me cumple. Lla verdad estoy muy contenta”.