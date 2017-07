El vicegobernador presidió los festejos por el 105° aniversario de Añatuya

La ciudad de Añatuya, cabecera del departamento General Taboada, conmemoró su 105° aniversario con un emotivo acto institucional presidido por el vicegobernador de la provincia, José Emilio Neder; junto a la presencia de otras autoridades provinciales, legislativas, intendentes y comisionados municipales de pueblos vecinos, ediles, docentes, alumnos y vecinos que se congregaron para cantarle el feliz cumpleaños a la denominada “Capital de la Tradición”. Junto al vicemandatario también formaron parte de la comitiva oficial el ministro de Gobierno, Dr. Carlos Silva Neder; el presidente provisional de la Cámara de Diputados, Dr. Marcelo Barbur y el presidente del Consejo Provincial de Vialidad, Ing. José Felix Alfano; quienes fueron recibidos por el intendente anfitrión, Dr. Julio Ernesto Castro.

La celebración institucional del 105° aniversario tuvo como epicentro el edificio del Centro Experimental “Florentino Ameghino”, y sirvió también para la entrega de viviendas sociales; y de subsidios a instituciones del medio.

Entrega de viviendas

Tras la bendición alusiva oficiada por el padre José Furlán, en principio se procedió a la entrega de las llaves de viviendas sociales y módulos habitacionales a sus flamantes propietarios, ejecutadas en el marco del programa de erradicación de ranchos que impulsa la gestión de la gobernadora Dra. Claudia de Zamora. Posteriormente las autoridades hicieron entrega de aportes del Gobierno de la Provincia a instituciones del medio, gestionados a través del Municipio local. Recibieron estas ayudas las Escuelas de Fútbol Infantil, el Motociclismo de Óvalo, la Escuela de Árbitros, Añatuya Rugby, Añatuya Hockey, Escuela de Karate, Iglesias Evangélicas, Comunidades del Ámbito Rural, Clubes Platense, Talleres y Boca Juniors de Añatuya, Academias de Danzas, Liga de Veteranos, Liga Añatuyense de Fútbol, Agrupación Añatuya Bike y Sociedad Italiana, entre otras entidades de la zona. Finalmente los funcionarios también entregaron aportes correspondientes al Fondo de Financiamiento Educativo para las instituciones educacionales de la ciudad. Firma de convenio con Vialidad En tanto a continuación se suscribió un convenio entre el Consejo Provincial de Vialidad, representado por su titular Ing. Alfano y la Municipalidad de Añatuya, representada por el intendente Castro; para la ejecución de la obra denominada “Pavimentación de accesos y calles de Añatuya, tercera Etapa”, que consiste en la pavimentación de 20 cuadras en el sector del casco urbano.

Conceptos del intendente Castro Al momento de los discursos, el jefe comunal de Añatuya Dr. Ernesto Castro consideró: “A través de la política, que es el lugar desde donde se trabaja en beneficio de la gente, seguimos recuperando las instituciones sociales, deportivas y culturales de Añatuya como lo venimos haciendo desde que en 2005 el Dr. Gerardo Zamora, con visión política y visión de ciudadano, iniciara este proceso hoy continuado por la gobernadora Dra. Claudia de Zamora y el vicegobernador José Emilio Neder. Los añatuyenses debemos seguir hermanados y aunando criterios, para seguir creciendo en infraestructura y extensión pero sin perder esa familiaridad que es nuestro emblema”. En otro párrafo resaltó emocionado: “Agradezco a esta ciudad donde me crie, después me fui a estudiar y luego volví a desarrollar toda mi vida y mi actividad. Los añatuyenses me han distinguido con los mayores cargos políticos a los cuales pueda un vecino aspirar, para mí han sido un honor porque los hombres de la política lo entendemos como un servicio cotidiano en favor de nuestra comunidad. Por eso mismo como en Santiago del Estero tenemos un Gobierno con gente de la política, es que vemos la fuerte impronta social de la gestión provincial”, subrayó.

Mensaje de Neder A su turno el vicegobernador Neder transmitió “el saludo y afecto de la gobernadora de la provincia, Dra. Claudia de Zamora, y del senador nacional Gerardo Zamora, para todos los añatuyenses”; al tiempo que apuntó: “Es una alegría estar aquí. Agradezco la participación de las instituciones y el acompañamiento de todos para avanzar”. “Nuestra presencia –continuó Neder-, es para reafirmar el compromiso de acompañar a todos los pueblos, afianzando un esquema de desarrollo. Desde el Gobierno de la Provincia vamos a hacer el esfuerzo, más allá de la difícil realidad que se vive a nivel nacional, para seguir impulsando un crecimiento permanente que es posible por la prolija administración iniciada en 2005 por el ex gobernador Gerardo Zamora y continuada actualmente por la gobernadora Dra. Claudia de Zamora, lo cual nos permite seguir asumiendo ese compromiso de desarrollo estructural. En ese camino nos van a encontrar a todos los que formamos parte de este proyecto superador de unidad provincial”, concluyó.