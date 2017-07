“Hoy los argentinos somos santiagueños” dijo Claudio Massetti, coordinador del Consejo Federal de Turismo

Durante una mañana bien santiagueña se vivió uno de los eventos más ricos culturalmente, como lo es la marcha de los bombos que convocó a miles de comprovincianos y turistas de todos los puntos del país que vienen a disfrutar de una jornada llena de nuestras tradiciones. Uno de los invitados que tuvo éste evento fue Claudio Massetti, coordinadordel Consejo Federal de Turismo a nivel nacional, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Turismo de la provincia, Ricardo Sosa. Masseti se unió a la 15° edición de la Marcha de los Bombos en las instalaciones del Centro Cultural del Bicentenario y participó con alegría del recorrido hasta el parque Aguirre donde se realizó el acto central. Luego junto a Ricardo Sosa, recorrieron la feria artesanal en donde dialogaron con los artesanos y apreciaron las bondades que ofrece la feria.Más adelante estuvo presente en el natatorio provincial observando detalladamente una de las últimas obras que se realizaron en beneficio del deporte de nuestra provincia. Masetti manifestó que “hoy los argentinos somos santiagueños, vivir las tradiciones de Santiago, el bombo es de esta provincia, la chacarera son nuestras raíces. Los argentinos estamos vibrando a través de Santiago por todo lo que se está haciendo. La marcha de los bombos me pareció una experiencia increíble, no paré de tocar el bombo y de llevar el ritmo por el entusiasmo, me sentí muy integrado y la verdad que es para invitar a todo el mundo a venir a ésta provincia a vivir nuestra cultura” dijo y agrego “la cultura argentina respira a través de ese bombo maravilloso y por otro lado también estamos viendo estas obras, el natatorio, el circuito de Termas, esto es la inteligencia del gobierno para poder proyectar obras que sean inversiones sociales pero también que vuelvan y generen recursos,se mueva la hotelería, la gastronomía. Ustedes estando aquí a lo mejor no lo valoran en su dimensión real, cuando uno viene de afuera y ve que estas cosas en general en las grandes ciudades se ha perdido uno puede analizar la gran posibilidad que tiene Santiago de convocar a los que vivimos en las grandes urbes a venir a disfrutar de esto que es único”. Agregó que “la gastronomía es importante para el turismo porque hoy en día hay gente que viaja solamente por eso, como lo hemos visto en la feria artesanal, los lechones en horno de barro, las empanadas típicas, el asado cocinado de otra forma. Santiago del Estero es la madre de nuestras ciudades, tiene una raíz cultural muy fuerte, realmente me siento muy contento y felicito a esta provincia”.