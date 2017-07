Loreto celebró 133º años con la inauguración deviviendas sociales y obras públicas

Ante una gran cantidad de público se desarrolló el acto central por el 133ª aniversario de vida institucional de la ciudad de Loreto, oportunidad en la que se dejaron inauguradas importantes obras públicas entre las que se cuentan 62 viviendas sociales construidas en el marco del ambicioso programa habitacional que lleva adelante la gobernadora Dra. Claudia de Zamora y 32 a través de un programa municipal, pavimento y mejoras en espacios públicos entre otros.

De la ceremonia formal participaron, el Vicegobernador de la Provincia, José Emilio Neder, el Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora, los ministros de Justicia, Dr. Ricardo Daives y de Salud, Dr. Luis Martínez, legisladores provinciales y nacionales, intendentes y comisionados municipales de la región e invitados especiales que fueron recibido por el intendente local, José Luis Artaza.

En principio y luego del arribo de las autoridades se procedió a la habilitación oficial de las viviendas sociales que se hizo desde la casa de Leandro Artaza ubicada en el barrio Oeste.

Posteriormente, se inauguró 1.500 metros de pavimento en diferentes arterias del Barrio Oeste, lugar donde el vicegobernador Neder y el Senador Zamora recibieron muestras de afecto de los vecinos, quienes le trasmitieron la importancia de la pavimentación de las calles. En este sentido la vecina Maribel Peralta sostuvo: “queremos pedirles que sigan trabajando en este camino porque se están haciendo cosas muy buenas y la pavimentación de estas calles es muy importante ya que en épocas de lluvias era imposible transitar y hoy todos estos problemas se han solucionado”.

Más tarde, la comitiva se trasladó hasta la plaza central de Loreto donde se realizó el acto protocolar.

Durante el acto, el jefe comunal entregó los decretos de huésped de honor a las autoridades.

En tanto, el intendente Artaza recibió una plaqueta que envió la gobernadora Dra. Claudia de Zamora en adhesión a los festejos y donde los insta a “seguir trabajando para consolidar el desarrollo y el crecimiento de Loreto”. También, Neder entregó al municipio la declaración emanada por la Legislatura provincial que decretó de interés provincial, cultural, social y legislativo los festejos por el aniversario de Loreto y el titular del Instituto de Obras Social del Empleado provincial IOSEP otorgó un reconocimiento al municipio.

Seguidamente, se proyectó un video institucional que expuso todas las acciones que se ejecutaron en la ciudad de Loreto.

Es de destacar que en esta oportunidad, el gobierno provincial entregó un camión volcador y una retroexcavadora para el parque automotor del municipio de Loreto y aportes económicos a las siguientes instituciones intermedias de Loreto: Iglesia Jesucristo la salvación, AFAl, Loreto Hockey Club, Iglesia de Dios, Escuela de Patín Sueño sobre ruedas, Ministerio Eucarístico un camino diferente, Club Sportivo Loreto, Centro de Maestros Jubilados, Loreto Lions Hockey, Club Unión Obrera, Club Juan Bautista Alberdi, Parroquia Nuestra Señora de Loreto y Bomberos Voluntarios de Loreto.

La parte más emotiva del acto fue cuando se concretó la entrega de llaves a los beneficiarios de las viviendas sociales quienes estaban presentes con sus familias.

En el final del encuentro, el vicegobernador Neder, el Senador Zamora y las autoridades descendieron del escenario para cantar el feliz cumpleaños y soplar las velas de una torta gigante que fue elaborada para los festejos.

Palabras

En el acto protocolar, el primer orador fue el intendente, José Luis Artaza quien expresó: “es una gran satisfacción poder celebrar un año más de este pueblo con las inauguración de 94 viviendas sociales, 62 a través del programa de viviendas sociales y 32 a través de un programa municipal el municipio, mi vivienda y yo y todo esto gracias al fuerte acompañamiento del gobierno provincial”.

Luego, el jefe comunal hizo un balance de las acciones que se realizaron en estos años de su gestión donde destacó que el desafío es trabajar por lo que todavía no está resuelto y en este sentido se comprometió a continuar trabajando en este camino a la par del gobierno provincial y consonancia con las políticas sociales que lleva adelante la gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, “trabajando por los que más necesitan”.

Seguidamente, el Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora manifestó: “quiero saludarlos y transmitirles el saludo de la gobernadora que también me ha pedido que les trasmita al intendente y a todos los beneficiarios de las viviendas, sus felicitaciones y también por las demás obras que se han inaugurado y por este aniversario”.

Continuo su oratoria y dijo: “Quiero agradecer a Loreto porque cada vez que vengo siempre he recibido cariño y también la alegría de poder ver que progresa Loreto. Tengo un afecto especial por esta ciudad porque no solamente nos ha acompañado en nuestra propuesta, sino que hemos podido trabajar mucho. Tengo muchos amigos y recuerdos de juventud y la amistad de alguien con quien hemos compartido muchos sueños, el vicegobernador con el que venimos trabajando mucho desde hace tiempo”.

“Los hombres y mujeres políticos tenemos la fuerte vocación de hacer cosas y también de tratar de llevar adelante la idea de todos. Quiero pedir a Dios y a la Virgen de Loreto que nos de la fuerza y nos ilumine para que podamos hacer cosas aquí en Loreto y en nuestra provincia con la posibilidad de que podamos ser un pueblo unido y vivir en paz y que podamos progresar todos sin exclusiones para que los que vengan después de nosotros podamos pensar en el futuro. Ruego a Dios que nos ilumine y acompañe siempre”, sostuvo al final de su mensaje.

El vicegobernador, José Emilio Neder, esbozó: “la verdad que cada vez que tengo la suerte de venir a compartir este cumpleaños de nuestra ciudad, de nuestro pueblo tengo la suerte de estar con alguien que nos acompañó mucho tiempo por eso quiero agradecer a Gerardo Zamora por todo lo que hace, a través de su gestión y hoy de la gobernadora que nos ayuda y nos acompaña a los loretanos. Nos han ayudado a construir una logística de crecimiento a lo largo de estos años muy importante para nosotros. Nos han ayudado a cumplir muchos sueños que sin su ayuda no hubiéramos logrado. Valoramos mucho los loretanos porque nunca han dejado que los loretanos festejemos un cumple sin la presencia del estado”.

Al concluir su alocución, Neder dijo: “A partir del 2.005 nos comprometimos a trabajar con la idea firme en un proyecto superador. Hicimos muchas cosas pero faltan más y en ese sentido queremos seguir haciendo, que podamos seguir en ese camino todos unidos para que con este proyecto podamos ir mejorando la calidad de vida, día a día sobre todo lo que menos tienen y más necesitan. Felicito al intendente por la cantidad de viviendas que ha hecho porque ese es el compromiso de la gobernadora en esta gestión que se enmarca en una prolija administración y eso nos ha permitido que podamos tomar decisiones desde la política; hacemos justicia social como las viviendas y todas las acciones que van enmarcadas en mejorar la calidad de vida de los santiagueños y en ese sentido nos van a encontrar a todos unidos trabajando”.