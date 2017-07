La comunidad de Icaño celebró el 126° aniversario de la ciudad

El acto central fue encabezado por autoridades provinciales, quienes además entregaron viviendas sociales y habilitaron diversas obras. Ante gran marco de público la localidad de Icaño, en el departamento Avellaneda, celebró este viernes su 126° aniversario con la inauguración de importantes obras a través de un acto protocolar que estuvo presidido por el vicegobernador de la provincia, José Emilio Neder; y que concitó la masiva presencia de vecinos junto a turistas de llegados de diferentes provincias ávidos por apreciar el colorido espectáculo de la 10° Marcha de los Sulkys, donde estos tradicionales vehículos tracción a sangre, ataviados con sus mejores atuendos autóctonos, evocaron a su paso la esencia del acervo nativo acercándolo a las nuevas generaciones. La comitiva oficial de autoridades también estuvo conformada por el presidente provisional de la Cámara de Diputados, Dr. Marcelo Barbur; el subsecretario de Gobierno, Ing. Hugo Zavaleta; el jefe de Policía de la provincia, Crio. Gral. Raúl Montiel; el intendente de Colonia Dora, Juan Sequeira, entre otros; quienes fueron recibidos por el comisionado municipal anfitrión, Luis Herrera; junto al secretario Juan Marcelo Navarro. Obras y aportes En principio se procedió al recorrido e inauguración de obras, iniciando con las 8 viviendas sociales del programa de erradicación de ranchos impulsado por la gestión de la gobernadora Dra. Claudia de Zamora. El corte de cinta se llevó a cabo en el flamante domicilio de la familia Castaño. Posteriormente la comitiva se dirigió al edificio de la ex estación ferroviaria, que se reacondicionó para convertirlo en la sede de la Comisaría Seccional 55, sumándose a ello la construcción de calabozos y sanitarios. Asimismo y de manera simbólica también quedaron habilitadas las siguientes obras: dos aulas y sanitarios en la Escuela N° 1022 “Capitán de Fragata Carlos Moyano” del paraje Navicha; sanitarios en la Escuela N° 329 del paraje Vacasnioj; sanitarios en el Cementerio Municipal de Icaño y colocación de juegos infantiles en la plazoleta del barrio “Changarito”. Ya en el escenario las autoridades hicieron entrega de subsidios y aportes a más de 20 instituciones y entidades de la región, otorgados por el Gobierno de la Provincia a través de la Comisión Municipal icañense; las llaves de las viviendas sociales a las familias beneficiarias; y una camioneta para la Comisaría Seccional 55. Palabras del comisionado Al momento de los discursos la apertura estuvo a cargo del comisionado Luis Herrera, quien destacó: “En el último año de la actual gestión municipal es un orgullo que atesoraré hasta el último de mis días el haber dado inicio junto a un equipo de colaboradores hace ya una década a estos festejos de nuestro pueblo, que no se tienen que perder nunca más. Los proyectamos con integración y en paz, comprometidos en recuperar y sostener nuestras raíces para impulsar el futuro a partir del trabajo colectivo, marchando hacia el porvenir sin perder la esencia de nuestras tradiciones”. En otro párrafo agradeció: “El apoyo incondicional de nuestra gobernadora Claudia de Zamora, quien demostró su especial sensibilidad social para con los sectores más humildes y vulnerables; y del senador nacional Dr. Gerardo Zamora, que tanto ha hecho por los santiagueños y por la provincia, ideólogo y precursor de este proyecto integrador”. Discurso de Neder Al comenzar su alocución el vicemandatario sostuvo que “es una alegría estar participando de estos festejos de fuerte tradición y arraigo”; y a continuación transmitió “los cordiales saludos de la gobernadora Dra. Claudia de Zamora, quien me pidió especialmente que les mencione que en el patio de su casa lo sigue teniendo al sulky que ustedes le regalaron hace dos años como muestra de cariño y de afecto”. Más adelante Neder puntualizó: “Hoy estos festejos que revalorizan a los pueblos del interior no hubieran sido posibles si en aquel 2005 Gerardo Zamora no hubiera empezado a construir un proyecto superador, que contiene a Santiago del Estero como provincia para desarrollarla y hacerla crecer, y a los santiagueños como destinatarios finales de esa decisión política para que tengan la oportunidad de realizarse aquí, en su tierra. Por eso vamos a seguir trabajando cada día para que haya futuro y progreso para todos”, concluyó. Marcha de los Sulkys Posteriormente dio comienzo la 10° edición de la Marcha de los Sulkys, declarada De Interés Cultural por la Cámara de Diputados; y a su turno desfilaron por la avenida principal numerosas formaciones ataviadas con atuendos patrios, escoltadas por jinetes de agrupaciones gauchas, en una auténtica exhibición tradicionalista que generó el reconocimiento de la multitud congregada. Agenda de actividades Vale señalar que la agenda de actividades por el 126° aniversario icañense comenzó este viernes y se extenderá hasta el sábado con el Fogón Aniversario. Durante ambas jornadas está prevista la actuación de Dany Hoyos, Los Santiagueños de Oro, Pastor Luna, Los Cantores de Serenata, Los Chávez, La Ranchada, Los 4 del Trópico, Flor del Litoral, El Turco Sosa, Impacto Tropical, Los Boyeritos, Cali Guaracumbiero, El Pibe Jesús, Santiagueños del Alba, Sachanmanta, Apasionados, Víctor y Juan Manuel, y muchos artistas más junto a la participación de Academias de Danzas Nativas.