La ex Estación del Ferrocarril Belgrano será la pasarela de la nueva colección de las hermanas Petros

Durante la siesta de mañana, el edificio de la remodelada ex Estación Belgrano (Libertad y Colón) será la pasarela de un importante desfile de moda llamado “Soberana” organizado por las hermana Belén y Constanza Petros y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de la Capital. Las hermanas Petros, son las organizadoras de este acontecimiento que reunirá a la sociedad santiagueña para que pasen un momento único. El Desfile –Show esta titulado “Soberana” teniendo en cuenta que dicho desfile se realiza en el Día de la Bandera, en esta oportunidad presentarán innovadores diseños que pertenecen a la colección otoño-invierno 2017. El encuentro, cuenta con el auspicio de la Subsecretaría de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de la Capital, destacando que se realizará en un espacio histórico santiagueño recuperado recientemente por la Municipalidad de la Capital como lo es la ex estación de trenes. Belén Petros dijo “es un desfile para toda la familia con un fin solidario, con más de 40 modelos la cual agradecemos por su solidaridad y presencia. El mismo dará inicio a las 16 hs siendo la entrada un alimento no perecedero que será destinado a instituciones del medio. Además, de la presencia de bellas señoritas, ese día, también habrá un show musical. Los protagonistas de este segmento serán La Nueva Cumbia, quienes darán un marco de alegría y color realizarán un recorrido por diferentes temas para que así los presentes disfruten de un desfile como las hermanas Petros nos tienen acostumbrados.