Santiago del Estero: Espectáculo “Un Tango para Gardel”

La Subsecretaria de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de la Capital con motivo de conmemorarse 82 años de la desaparición física del recordado Carlos Gardel ,el día sábado 24 del corriente mes, a las 20:00 horas, se realizará un homenaje denominado “Un Tango para Gardel “en el patio central del municipio Capitalino. En esta oportunidad se presentarán artistas de renombre como: Cielo Duarte, Lechuga Gerez , Ana Jozami , Cacho Encalada, Facundo Domínguez, Academia de Baile Tango Show y academias invitadas . Asimismo, el Subsecretario de Cultura informó: “Como todos saben cada 24 de junio se conmemora una fecha más del trágico fallecimiento de Carlos Gardel, con motivo de esa circunstancia ya es una tradición en nuestra ciudad hacer un encuentro de tango dedicado a conmemorar la figura de Gardel por eso denominamos de tal forma al espectáculo”. “Vamos a ofrecerlo en el patio interno de La Municipalidad. Es un lugar muy lindo que quedo recientemente recuperado, es una especie de patio andaluz donde podremos tener una muy buena acogida. Todos los meses un encuentro musical de tango, esta vez condicionados por las inclemencias del tiempo lo realizamos adentro del espacio de la municipalidad”. “El show tendrá una presencia muy fuerte de músicos representativos y jóvenes de generaciones del tango también. Queremos mostrarles a los santiagueños nuestras glorias de este génerop, pero también las nuevas generaciones que vienen acompañando y sosteniendo esta producción. Están con nosotros Lechuga Gerez , Ana Jozami , Facundo Domínguez , Pablo Araujo y también tendremos grupos bailando , los que quieran concurrir para bailar un poco de tango lo puedo hacer “. “El espectáculo durará aproximadamente dos horas para terminar en un horario prudente por las bajas temperaturas.

El patio de la Municipalidad es un lugar techado el cual nos permite tener un espacio acogedor y muy bonito”. Por otra parte, Ana Jozami hizo mención:” La municipalidad nos brinda una vez más este espacio para homenajear a Carlos Gardel a 82 años de su muerte y compartir con los colegas que tan pocas oportunidades tenemos de encontrarnos con el tango”. “Algo de Gardel que quisiera recalcar es, que nunca se supo si nació en Francia o en Uruguay tampoco si nació en 1887 o en 1890 lo que sí se sabe que el comenzó en los bodegones de la boca. Es buena la trayectoria de empezar desde abajo e ir progresando lentamente que es lo que la municipalidad nos está permitiendo ir avanzando y no quedarnos quietos con el tango así que muy agradecida “. Por su lado, Lechuga Gerez acoto:” Estamos agradecidos por la apertura que tenemos todos los años para difundir el tango. En este caso el homenaje a Carlos Gardel que es un referente constante donde tenemos nosotros la oportunidad a través de la música, de su imagen y de las películas que trascendió a través del mundo”. “De mas esta decir que quisiéramos algún día trascender como él lo hizo ya que su música y sus obras están en todas partes del mundo y es declarada de interés mundial. Por eso estamos muy contentos y es perfecta esta ocasión para cantar algunos temas y poner lo mejor de uno. Están todos invitados a partir de las 20 horas el día 24 a la noche en el patio interno de la municipalidad”. Cielo Duarte aportó:” No puedo dejar de agradecer a la Municipalidad y no nos olvidemos que el tango es un patrimonio cultural que se consiguió a través de Argentina y Uruguay en el 2009 y nosotros orgullosos por ese reconocimiento a nuestra música que se encuentra por el mundo”. “Agradecemos nuevamente a la Municipalidad y a todos que apoyen siempre el tango no solamente de personas mayores si no que viene otra camada de jóvenes que tiene derecho a mantener no solo la vocalización sino también la danza. Invitamos a la gente ya que no solo podrá escuchar, sino que también bailar tango. En lo personal me gusta que la gente baile así que invitamos a toda la familia tanguera que quieran ver un buen espectáculo”. Para finalizar Facundo Domínguez se refirió:

“Muy agradecido por esta convocatoria por parte de la Municipalidad para homenajear a un gran exponente que tuvimos en la Argentina muy contento que se realicen estos espectáculos con músicos en vivo y compartiendo que grandes músicos y referentes de mi provincia”