Más de 11.000 vehículos fueron retenidos por diversas infracciones en el año 2016

En toda la provincia en el 2016 más treinta vehículos por día fueron retenidos por faltas a la Ley Nacional de Tránsito, la mayoría de las infracciones fueron labradas a conductores de motocicletas.

La Dirección General de Seguridad Vial durante todo este tiempo ha venido realizando operativos de prevención, con el objetivo de concientizar a los usuarios de vehículos sobre el normal uso y circulación en sus rodados por calles y rutas de la provincia. En tal sentido y a fin de evitar infracciones y contratiempos.

LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD VIAL: RECOMIENDA Y SUGIERE

Para todos los usuarios de motocicletas y automóviles, deberán tener en cuenta lo siguiente:

Tener la licencia de conducir, de acuerdo al tipo de vehículo que conduce.

En caso de no ser el titular, y para cuando haga uso de una motocicleta deberá contar con la “cedula rosa”; mientras que para el caso de los automóviles deberá contar con la “cedula azul”.

En ambos casos, los usuarios de vehículos deberán contar con el último comprobante del pago del Seguro Obligatorio contra Terceros.

Asimismo se le recuerda a todos los conductores de motocicletas y su acompañante, llevar el caso protector colocado y debidamente abrochado, además deberá tener colocada la placa de dominio en el lugar correspondiente, como así también se deberá evitar el uso de caño de escape libre .

En el caso de los vehículos automotores, tanto el conductor como los pasajeros deberán utilizar el cinturón de seguridad debidamente abrochado, en tanto que los menores de 10 años deberán viajar en el asiento trasero.

En ambos casos se recomienda que la cantidad de ocupantes guarde relación con la capacidad del vehículo. A la vez que se debe respetar las velocidades permitidas.

Cada año, más santiagueños arriesgan sus vidas y la de sus semejantes violando leyes de tránsito en calles y rutas de Capital y Banda, según lo establecen datos estadísticos recabados por agentes de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia.

A partir del decreto de Emergencia Vial, rubricado por la gobernadora de la provincia, Claudia de Zamora, y teniendo en cuenta el alto índice de accidentes viales diarios con pérdida de vidas, la Secretaría de Seguridad, a través de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía provincial, creada también en este contexto, viene desplegando un operativo integral de prevención y seguridad con el firme objetivo de preservar la vida de las personas.

En tal sentido, las estadísticas que arrojan los diversos puestos fijos y móviles distribuidos en todo el territorio provincial hablan a las claras no sólo del trabajo de prevención de la Dirección de Seguridad Vial, sino también de la desidia de los conductores que no se apegan a las normas de tránsito más elementales.

Sólo en Capital y Banda, el año pasado se detectaron irregularidades en 10.948 rodados, lo que da un promedio diario de casi 30 vehículos retenidos preventivamente en el playón del Cuerpo Motorizado, ubicado en el Parque Industrial de la ciudad de La Banda, hasta que sus propietarios presentaron la documentación correspondiente para regularizar su situación. En lo que respecta al interior provincial, la Dirección de Seguridad Vial cuenta con treinta y cuatro puestos de control. Allí los policías además del control a vehículos particulares, realizan la inspección del control de transporte de cargas con el objeto de que cumplan las normativas para este tipo de transporte. En este sentido durante el pasado año se realizó la retención de 364 vehículos.

Ante este contexto, y dando continuidad a las políticas de seguridad vial, la Policía de la Provincia implementa a diario controles vehiculares en lugares estratégicos en las zonas del macro, micro centro y periferia de la ciudad, a fin de prevenir accidentes de tránsito.

Estos operativos consisten en puestos fijos de control y rotativos, como también recorridos preventivos por calles y avenidas de importante afluencia automotriz, como también rutas que surcan el territorio provincial.

Picadas

Uno de los controles rutinarios e intensivos que se realizan tiene como objetivo clave prohibir la organización de picadas callejeras, que conllevan un real peligro de vida para sus protagonistas, pero también para los ciudadanos que transitan por las calles de la ciudad.

En estos operativos, se identifica identificar a todos aquellos rodados que por sus características son utilizados para la realización de picadas, los que son retenidos por circular con la falta de elementos de seguridad u con objetos no permitidos para el tránsito, como por ejemplo, caños de escape libre, el faltante de carenados, ópticas y espejos retrovisores, entre otros.

Con estas medidas, se busca concientizar a los usuarios de vehículos, como también a peatones de las medidas de seguridad estipuladas en la normativa vigente, para prevenir este flagelo que afecta a la sociedad, como lo son los siniestros viales.

En 2016, se sacaron de circulación por faltas a casi 10.000 motos

Durante el año pasado se sacaron de circulación más de 9.973 moto vehículos, unos 1000 automóviles y entre camionetas y camiones la cifra se elevó a los 500 rodados retenidos, superando ampliamente la cifra del año 2015.

Las faltas más comunes, en el caso de las motociclistas, fueron la falta de casco protector, licencias de conducir y la falta de documentación. En los automovilistas, la infracción más recurrente es la de no contar con seguro obligatorio. En el caso de los vehículos de gran porte secuestrados, sus conductores carecían de la habilitación de Senasa y del pago de rentas provincial.

Los vehículos retenidos preventivamente fueron depositados en los puestos de control hasta tanto los propietarios hayan regularizado su situación. Estos controles, continúan durante este año y se pondrá especial atención a las medidas de seguridad obligatorias de acuerdo al tipo de rodado.

Capacitación a personal de puestos camineros del interior

Durante el año pasado, la totalidad de los efectivos de los 34 puestos de control distribuidos en todo el territorio provincial, realizaron una capacitación con profesionales de la seguridad vial consistente en el uso de los “talonarios de constatación de infracción”. De esta manera y a partir del mes de septiembre del año saliente, los funcionarios además del trabajo preventivo del control de cargas que venían realizando a diario, se suma a su labor el de poder labrar infracciones a la Ley Nacional de Transito, cuando detecten cualquier anomalía en la documentación o medidas de seguridad en vehículos particulares, de carga, transporte o rurales.