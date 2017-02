Operativo: Secuestraron más de 400 kgs. de cocaína en la provincia

Durante una conferencia de prensa brindada este mediodía en la División de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, el secretario de Seguridad de la Provincia, Comisario General Marcelo Pato, junto al Jefe de Policía, Com. Gral. Juan Raúl Montiel, el Subjefe de la institución, Com. Gral. Jesús Sánchez y el Jefe de la División Drogas Peligrosas, Com. Gral. Pablo Gerez, brindaron un amplio informe acerca del secuestro de más de 400 Kgs. de cloro hidrato de cocaína de máxima pureza durante un operativo realizado en el departamento Pellegrini, cercano al límite con la provincia de Salta.

Pato dijo "ha sido un importante trabajo realizado con los resultados que ustedes pueden ver en la difícil lucha contra el narcotráfico, por lo que he querido estar aquí presente con el personal de Drogas que anoche llegaron con el cargamento bajo la directivas del juez Federal, Dr. Molinari. Fundamentalmente quiero transmitir las felicitaciones del Gobierno de la Provincia, en particular de la Señora Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora hacia el personal que ha intervenido por las difíciles condiciones para trabajar en la zona, ya que desde El Mojón hasta el lugar donde se produjo el secuestro hay 50 Kms. de distancia en una zona montuosa de difícil acceso, lo cual insume casi dos horas poder llegar al lugar por caminos complicados. Teníamos una información que había vuelos que podrían haber producido lo que denominamos "bombardeos" que es cuando arrojan la carga, también podía darse un aterrizaje y desde entonces comenzó un trabajo difícil que fue encontrar el lugar, pero gracias al trabajo del personal de la Comisaría de Nueva Esperanza al cual hago llegar mi reconocimiento y felicitaciones ya que no es la primera vez que interviene en este tipo de casos; sumados al apoyo del personal de Drogas Peligrosas lograron detectar este cargamento en pleno monte lo que demuestra que estamos trabajando y ante el menor indicio la Policía de la Provincia se mueve hacia el lugar y finaliza exitosamente el operativo. Por la cantidad de droga secuestrada, se puede decir que ha sido un operativo histórico ya que hemos tenido operaciones de gran envergadura ya que cargamentos de cocaína o marihuana que han pretendido ingresar a nuestro territorio merced al atento control de nuestra Policía se ha podido evitar. También quiero mencionar a Gendarmería Nacional que trabaja en conjunto con nosotros, tal cual son las directivas del gobierno y de la justicia federal para luchar contra este flagelo".

El secretario, Marcelo Pato también mencionó que por la presencia de bidones de combustible vacíos, es evidente que pudieron reabastecer el avión y escapar, pese a lo cual se sigue investigando la procedencia de la droga y sus partícipes, "en otras oportunidades se pudo secuestrar la aeronave e incluso proceder a detenciones ".

Por su parte el Jefe de Policía, Montiel señaló " se hizo un trabajo conjunto con otras fuerzas, inteligencia para establecer el paso de los aviones para que se activen todos los procedimientos y de esa manera se seguirá trabajando en equipo para seguir esta dura lucha contra el narcotráfico".

El Jefe de Drogas Peligrosas, Gerez informó que cuando se tuvo la información de este probable hecho, “con nuestro personal llegamos al lugar. Tal cual lo ha relatado el secretario de Seguridad y el Jefe de Policía, llegar al lugar requirió un gran esfuerzo tanto logístico como humano para lo cual nuestro personal, tanto de la departamental como de nuestra división está ampliamente capacitado para lograr estos objetivos. El embalaje de este cargamento como se puede observar tienen números, formatos, códigos y color herméticamente cerrado que a lo mejor sea utilizado por los delincuentes determinando el destino y la calidad de la droga. Seguimos investigando para saber el origen y el destino, contamos con nombres de personas y organizaciones que me reservo por razones obvias sobre lo cual la justicia determinará en el futuro. La droga secuestrada irá a un depósito por un tiempo a disposición de lo que disponga la justicia y luego seguramente irá a la quema de la droga como ha ocurrido en otras oportunidades. En febrero del año pasado hubo un operativo también en el departamento Pellegrini y otro en mayo del mismo año en la misma zona. Por lo general estos hechos se registran en el límite de nuestra provincia con Salta " finalizó.