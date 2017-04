Se cumplió un año de la sangrienta masacre en donde perdieron la vida los hermanos Santillan

El día 6 de abril quedará grabado no solo en la memoria de la familia Santillán sino también en los archivos policiales de Santiago del Estero. Una verdadera masacre tuvo como escenario una humilde vivienda del barrio San Fernando de La Banda. Las víctimas: Silvina, Cecilia y Diego, tres hermanos oriundos de Añatuya.

Todo comenzó cuando un comisario retirado, Ricardo Díaz, irrumpió en la casa de su ex (Silvina Santillan, policia) y delante de sus dos hijos menores de edad, descargó su arma contra la mujer y sus dos hermanos. Dramáticos momentos se vivieron en el lugar. El homicida escapó en su auto para luego quitarse la vida en el barrio Huaico Hondo de ciudad Capital. Sin lugar a dudas la tarde del 6 de abril de 2016 quedará marcada como una de las más tristes; un nuevo femicidio enluta a la provincia y dejó además otras tres víctimas fatales. El horror comenzó pasado el mediodía. Silvina Santillán era cabo de policía y prestaba servicios en la División Criminalística de La Banda. Desde hace tiempo atravesaba una situación conflictiva con su ex pareja, el comisario retirado Ricardo Díaz, con quien tuvo dos hijos de 4 y 6 años.

La separación de la pareja se habría producido por distintos hechos de violencia -algunos sumamente graves- que llevaron a que Santillán y sus hermanos lo denunciaran, lo que derivó en la detención del ex funcionario policial. Díaz había recuperado la libertad hace poco menos de una semana, y aparentemente tomó la determinación de cumplir con sus amenazas previas: asesinar a su ex y a sus hermanos.

Diego y Cecilia Santillán, hermanos de Silvina, había llegado a La Banda desde Añatuya para ayudarla, pues sabían que atravesaba una difícil situación.

Habían pasado unos minutos de las 13 y nada hacía presagiar el horror que sucedería segundos después.

Ricardo Díaz llegó en su automóvil Renault Clío blanco, saltó el portón lateral e ingresó a la casa.

Sorprendió en el living a los hermanos de su ex , y literalmente los acribilló. Diego recibió siete disparos y Cecilia otros seis. En medio de los gritos y los estampidos, Silvina salió de una habitación y allí Díaz le disparó en tórax. Todo fue presenciado por los hijos de ambos.

Dentro del inmueble también estaba la niñera, quien salió a ver qué pasaba, y Silvina Santillán -aún con vida- le pasó su celular y le pidió que llamara a la Policía.

El estruendo de los múltiples disparos alarmó a los vecinos de la calle 3 del barrio bandeño San Fernando. Algunos ya imaginaban qué podía haber ocurrido, conocedores de la tormentosa relación entre Santillán y Díaz, pero nunca pensaron que podían encontrarse con semejante cuadro.

Silvina y su hermano Diego agonizaron por varios minutos a la espera de una ambulancia, pero fallecieron antes de la llegada de los paramédicos. Cecilia fue trasladada de urgencia al Regional. La joven falleció a los pocos minutos. Ricardo Díaz escapó tras lograr su cometido.

Los vecinos lo vieron apuntarse el arma a la cabeza para suicidarse, pero no lo logró y subió a su automóvil para huir del lugar. Le esperaba otro final.

Misa

Hace instantes finalizó la celebración de la santa misa en la Parroquia San José de Añatuya. René Santillan, padre de Cecilia, Silvina y Diego, recibió el afecto de las personas. Se cumplió un año de la terrible masacre desatada por un ex policia que no tuvo que ser liberado porqueno se encontraba bien psicológicamente y yahabia amenazado con matar a los hermanos Santillan; cumplió la promesa, luego se quitó la vida.