Un nuevo femicidio golpea a Santiago: remisero asesinó a una maestra jardinera

Una maestra jardinera fue asesinada a cuchilladas por su ex pareja. Los hijos menores de la víctima presenciaron el ataque y solicitaron ayuda a su vecina. Cuando los policías llegaron al lugar encontraron al sujeto sobre la mujer y atestiguaron cómo se autoinfligió cortes. Al parecer no aceptaba que ella haya terminado la relación.

Un nuevo femicidio golpea a la comunidad santiagueña. Esta vez el dramático hecho se registró en el Lote 15 de la Manzana 11 del barrio El Rincón, de La Banda.

La víctima fatal del hecho de sangre fue una maestra jardinera identificada como Lucy Irma Hoyos de 44 años, pero si hablamos de víctimas no se puede dejar de lado a sus dos hijos de 11 y 7 años, que fueron testigos de la violencia ejercida por Hugo "Chamí" Gauna (38), un chofer de radiotaxi.

Tras el ataque, Lucy fue trasladada en estado crítico al Hospital Regional, pero a las pocas horas su cuerpo no resistió y falleció.

El femicida, también tuvo que ser hospitalizado, aunque estaba fuera de peligro y luego recibió el alta y quedó tras las rejas.