Escándalo: Calidad de Vida de Añatuya descubre a menores en un boliche y todo termina con una moto incendiada

Personal de Calidad de Vida de la comuna descubrió la presencia de menores en el interior de un boliche de la ciudad de Añatuya, General Taboada. Cuando el personal de ese organismo municipal fue a desalojar el local, ubicado en 9 de julio y Dumas, el propietario adujo que "se trataba de un cumpleaños". En ese instante también se presentó personal policial de la Seccional 41° y Departamental 13. Personal de Calidad de Vida no solo tomó fotografías del interior con la presencia de menores sino también habrían observado que se expendía bebidas alcoholicas. Aparentemente y de acuerdo a los datos que manejan las autoridades, no se trataba de un cumpleaños sino "de un baile organizado por alumnos de un establecimiento educativo secundario de Añatuya". Luego de labrar las actas pertinentes, las autoridades se retiraron y el propietario habría decidido continuar con el evento social. Cerca de las seis de la mañana varios revoltosos fueron retirados del local y uno de ellos, prendio fuego a una motocicleta y provocó daños en otros rodados de similares características. El hecho sucedió el sábado 8 de abril en horas de la madrugada. Recien durante este fin de semana se conocieron las imagenes de ese violento episodio. Este medio accedió a la documentación e imagenes de ese episodio. La justicia a tomado cartas en el asunto y se espera que el fiscal tome o bien solicite algunas medidas.

No es la primera vez que Calidad de Vida de la municipalidad labra un acta en este local. El 1 de abril, según consta documentación que accedió este medio, también detectaron la presencia de menores y el expendio de bebidas alcoholicas.